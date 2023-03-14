احذر: هذه المشروبات الشعبية تزيد من ارتفاع ضغط الدم

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من المعروف أن هناك بعض المشروبات تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، حتى إن الحصول على مشروب واحد منها أكثر من المسموح به قد يترتب عليه تداعيات صحية خطرة.

ما هي المشروبات التي يجب الحد منها؟

وفقًا لهيئة الخدمات الصحة الوطنية ببريطانيا، يجب توخي الحذر من بعض المشروبات الساخنة والباردة، وأحدها هو الشاي، فبينما يجب تتناول كوبين منه كمتوسط يومي، تحذر من أنه “من المهم” ألا يكون الشاي “المصدر الرئيسي أو الوحيد للسوائل” التي تتناولها طوال اليوم.

ومن المشروبات الساخنة الأخرى التي يجب الحد منها، والتي “قد ترفع من ضغط الدم” إذا تناولت أربعة أكواب أو أكثر منها في يوم واحد، هي القهوة. وبالنسبة للمشروبات الباردة، ينصح الكبار بالحد من تناول مشروبات الطاقة؛ مع تقليل شرب الكولا.

ويعود السبب وراء ارتفاع ضغط الدم جراء الشاي والقهوة ومشروبات الطاقة والكولا إلى محتواها من الكافيين، وفقًا لصحيفة “إكسبريس”.

قال الدكتور فرانسيسكو لوبيز جيمينيز: “قد يتسبب الكافيين في ارتفاع ضغط الدم لفترة قصيرة، ولكن دراماتيكية، حتى لو لم يكن لديك ارتفاع في ضغط الدم. إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، فاسأل طبيبك عما إذا كان يجب عليك الحد من تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين أو التوقف عنها”.

وأضافت الدكتورة لوبيز جيمينيز: “لمعرفة ما إذا كان الكافيين يرفع ضغط الدم لديك، قم بفحص ضغط الدم قبل شرب فنجان من القهوة أو أي مشروب آخر يحتوي على الكافيين ومرة ​​أخرى بعد 30 إلى 120 دقيقة”.

ومن المشروبات “الضارة” الأخرى التي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم الكحول.

في المقابل، هناك مشروبان أوصت بهما هيئة الخدمات الصحية الوطنية للمساعدة في التحكم في ضغط الدم هما عصير الطماطم والبرتقال.

وتضيف: “إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا سيئًا وتغيرت إلى نظام غذائي قليل الدسم وقليل الملح وغني بالفواكه والخضروات، فيمكن أن يخفض ضغط الدم الانقباضي بما يصل إلى 11 ملم زئبقي”.

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الأطعمة التي تساعد على التحكم في ضغط الدم:

-الموز

-سمك السالمون

-الزبادي

-البطاطا

-الطماطم.

بالإضافة إلى الاعتبارات الغذائية، فإن إحدى أفضل الطرق للتحكم في ضغط الدم هي ممارسة التمارين البدنية المنتظمة.

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أنشطة مفيدة لضغط الدم

تشمل الأنشطة المفيدة لضغط الدم ما يلي:

-ركوب الدراجات

-المشي السريع

السباحة

-التنس

-الهرولة.

ويُنصح جميع البالغين بممارسة 150 دقيقة من التمارين كل أسبوع.