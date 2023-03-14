الثلاثاء، ٢٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٤ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
قرار غير مسبوق من الصين بعد زيادة أعداد كبار السن
9 أسباب لـ “عناد طفلك”.. وعلامات على دخوله مرحلة خطيرة
استعدادًا للصيف.. الرياض تكتسي الأبيض كأول تجربة لتبريد الطرق (فيديو)
احذر: هذه المشروبات الشعبية تزيد من ارتفاع ضغط الدم
المملكة تقفز 15 مركزا في مؤشر الابتكار العالمي 2022 .. لهذه الأسباب
عاجل.. الخدمات الطبية للقوات المسلحة تطرح عشرات الوظائف لكافة المؤهلات

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

قرار غير مسبوق من الصين بعد زيادة أعداد كبار السن

قرار غير مسبوق من الصين بعد زيادة أعداد كبار السن

قرار غير مسبوق من الصين بعد زيادة أعداد كبار السن
٠٣:١٠:٥٧ م، الثلاثاء، ٢٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٤ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – وكالات:

بعد زيادة أعداد كبار السن، أعلنت السلطات في الصين أنها تخطط لرفع سن التقاعد بشكل تدريجي وعلى مراحل للتعامل مع هذه المشكلة.

مسار تقدمي ومرن ومتنوع لرفع سن التقاعد

وحسب صحيفة جلوبال تايمز الصينية، فقد أكد رئيس الأكاديمية الصينية لعلوم العمل والضمان الاجتماعي، أن البلاد تتطلع إلى مسار تقدمي ومرن ومتنوع لرفع سن التقاعد.

قرار رفع التقاعد سيزيد لعدة أشهر

وأوضح أن قرار رفع التقاعد سيزيد لعدة أشهر في بادئ الأمر وسيرتفع تباعا فيما بعد، موضحًا أن من قاربوا على سن التقاعد سيكون عليهم تأجيل التقاعد لعدة أشهر.

الشباب قد يعملون لعدة سنوات أكثر

وأكد “جين” حسب “سكاي نيوز”، أن الشباب قد يعملون لعدة سنوات أكثر ولكنهم سيتمتعون بفترة تكيف وانتقال طويلة مبينًا أن أهم ميزة في الإصلاح هي السماح للأفراد باختيار موعد تقاعدهم وفقا لظروفهم وحالتهم.

رفع سن التقاعد ضمن الأدنى في العالم

من ناحيتها، لم تعلن الحكومة الصينية بشكل رسمي بعد رفع سن التقاعد الذي يصنف ضمن الأدنى في العالم، وهو 60 عاما للرجال و55 عاما للنساء العاملات في وظائف إدارية و50 عاما للنساء العاملات بالمصانع.

تراجع عدد سكان الصين

وأمس، صرح رئيس الوزراء الصيني الجديد لي تشيانج أن الحكومة ستجري دراسات وتحليلات دقيقة لطرح سياسة حكيمة في هذا الشأن، مشيرًا إلى تراجع عدد سكان الصين البالغ 1.4 مليار نسمة وتتقدم أعمارهم، ما يجعل الأمر أكثر إلحاحا لصانعي السياسات لمعالجة الأمر.

في الوقت نفسه، تتوقع اللجنة الوطنية للصحة في الصين أن عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم ستين عاما فأكثر سيزداد من 280 مليون إلى أكثر من 400 مليون بحلول عام 2035، ليتساوى مع إجمالي عدد سكان أمريكا وبريطانيا.

اقرأ أيضًا:

الصين تعلن مميزات مغرية للتشجيع على الزواج والإنجاب

الصين تقرر زيادة ميزانيتها الدفاعية وتتخذ خطوات حازمة ضد استقلال تايوان

 

الكلمات الدلالية:
الصين امريكا بريطانيا بكين رفع سن التقاعد عدد السكان عدد سكان الصين

مواد ذات صلة

المزيد
اليمن.. طيران «التحالف» يقصف مواقع للحوثيين في البيضاء

اليمن.. طيران «التحالف» يقصف مواقع للحوثيين في البيضاء

١٠:١١ م، الثلاثاء، ١٥ سبتمبر ٢٠١٥
القوات الخاصة للأمن البيئي تنقذ 3 مواطنين علقت مركبتهم في الرمال

القوات الخاصة للأمن البيئي تنقذ 3 مواطنين علقت مركبتهم في الرمال

١٢:١٥ ص، الجمعة، ٢٩ أبريل ٢٠٢٢
قيادي بالمقاومة الإيرانية: «الخميني» أسس جهاز المخابرات لتصفية كل من ينتقده

قيادي بالمقاومة الإيرانية: «الخميني» أسس جهاز المخابرات لتصفية كل من ينتقده

١٠:٤٥ م، السبت، ٠٣ سبتمبر ٢٠١٦
الدفاع المدني يحذر من عوالق ترابية على الرياض

الدفاع المدني يحذر من عوالق ترابية على الرياض

٠٦:١٠ م، الخميس، ٠٨ مايو ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *