قرار غير مسبوق من الصين بعد زيادة أعداد كبار السن

تواصل – وكالات:

بعد زيادة أعداد كبار السن، أعلنت السلطات في الصين أنها تخطط لرفع سن التقاعد بشكل تدريجي وعلى مراحل للتعامل مع هذه المشكلة.

مسار تقدمي ومرن ومتنوع لرفع سن التقاعد

وحسب صحيفة جلوبال تايمز الصينية، فقد أكد رئيس الأكاديمية الصينية لعلوم العمل والضمان الاجتماعي، أن البلاد تتطلع إلى مسار تقدمي ومرن ومتنوع لرفع سن التقاعد.

قرار رفع التقاعد سيزيد لعدة أشهر

وأوضح أن قرار رفع التقاعد سيزيد لعدة أشهر في بادئ الأمر وسيرتفع تباعا فيما بعد، موضحًا أن من قاربوا على سن التقاعد سيكون عليهم تأجيل التقاعد لعدة أشهر.

الشباب قد يعملون لعدة سنوات أكثر

وأكد “جين” حسب “سكاي نيوز”، أن الشباب قد يعملون لعدة سنوات أكثر ولكنهم سيتمتعون بفترة تكيف وانتقال طويلة مبينًا أن أهم ميزة في الإصلاح هي السماح للأفراد باختيار موعد تقاعدهم وفقا لظروفهم وحالتهم.

رفع سن التقاعد ضمن الأدنى في العالم

من ناحيتها، لم تعلن الحكومة الصينية بشكل رسمي بعد رفع سن التقاعد الذي يصنف ضمن الأدنى في العالم، وهو 60 عاما للرجال و55 عاما للنساء العاملات في وظائف إدارية و50 عاما للنساء العاملات بالمصانع.

تراجع عدد سكان الصين

وأمس، صرح رئيس الوزراء الصيني الجديد لي تشيانج أن الحكومة ستجري دراسات وتحليلات دقيقة لطرح سياسة حكيمة في هذا الشأن، مشيرًا إلى تراجع عدد سكان الصين البالغ 1.4 مليار نسمة وتتقدم أعمارهم، ما يجعل الأمر أكثر إلحاحا لصانعي السياسات لمعالجة الأمر.

في الوقت نفسه، تتوقع اللجنة الوطنية للصحة في الصين أن عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم ستين عاما فأكثر سيزداد من 280 مليون إلى أكثر من 400 مليون بحلول عام 2035، ليتساوى مع إجمالي عدد سكان أمريكا وبريطانيا.

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