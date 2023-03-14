عاجل.. الخدمات الطبية للقوات المسلحة تطرح عشرات الوظائف لكافة المؤهلات
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر شواغر وظيفية “متعددة”، في مختلف التخصصات، للعمل عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
* المسميات الوظيفية:
1 – أخصائي أمراض كلى.
2 – طبيب أخصائي.
3 – استشاري عناية مركزة.
4 – طبيب نائب.
5 – مهندس مدني.
6 – مهندس ميكانيكي.
7 – مهندس الكترونيات وتحكم.
8 – محاسب مساعد المالية.
9 – محاسب مساعد الموارد البشرية.
10 – فني كهرباء.
11 – طبيب مقيم – الطوارئ.
12 – طبيب أخصائي تخدير.
13 – أخصائي طب الأسرة.
14 – طبيب أخصائي أول تقويم أسنان.
15 – طبيب أخصائي أول تخدير.
16 – فني مكافحه العدوى.
17 – أخصائي موارد بشرية.
18 – فني تعقيم لوازم طبية.
19 – مساعد طباخ (ثانوية فأعلى).
20 – استشاري جراحة الأوعية الدموية.
21 – طبيب أخصائي أعصاب الأسنان.
22 – استشاري الغدد الصماء.
23 – طبيب نائب طب الأعصاب.
24 – طبيب نائب أول العمليات الجراحية للأطفال.
25 – استشاري عناية مركزة.
26 – استشاري طب وجراحة العيون.
27 – استشاري تصوير أشعة جسم.
28 – استشاري عناية مركزة أطفال.
29 – استشاري طب الأعصاب.
30 – طبيب أخصائي تركيبات أسنان.
31 – ممرضـ/ـة مسجلة.
31 – طبيب مقيم طوارئ.
33 – أخصائي إدارة صحية ومستشفيات.
34 – مطوّر وسائط متعددة.
35 – محلل أعمال.
36 – مبرمج كمبيوتر.
37 – مشغل سنترال.
38 – مراقب مواد.
39 – أمين مستودع.
4 – والمزيد …
* أماكن العمل:
1 – مستشفى القوات المسلحة بحفر الباطن.
2 – مستشفى القوات المسلحة بالجنوب بخميس مشيط.
3 – مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة.
4 – مستشفى القوات المسلحة بجازان.
5 – مستشفى القوات المسلحة بالجبيل.
6 – مستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة بالمدينة المنورة.
7 – إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالخرج.
8 – مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية (تبوك).
9 – إدارة الإخلاء الطبي الجوي بالرياض.
* طريقة التقديم:
أوضحت الخدمات الطبية أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 14 مارس 2023م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).