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عاجل.. الخدمات الطبية للقوات المسلحة تطرح عشرات الوظائف لكافة المؤهلات

عاجل.. الخدمات الطبية للقوات المسلحة تطرح عشرات الوظائف لكافة المؤهلات

عاجل.. الخدمات الطبية للقوات المسلحة تطرح عشرات الوظائف لكافة المؤهلات
٠٢:١٧:٤٨ م، الثلاثاء، ٢٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٤ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر شواغر وظيفية “متعددة”، في مختلف التخصصات، للعمل عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

* المسميات الوظيفية:

1 – أخصائي أمراض كلى.

2 – طبيب أخصائي.

3 – استشاري عناية مركزة.

4 – طبيب نائب.

5 – مهندس مدني.

6 – مهندس ميكانيكي.

7 – مهندس الكترونيات وتحكم.

8 – محاسب مساعد المالية.

9 – محاسب مساعد الموارد البشرية.

10 – فني كهرباء.

11 – طبيب مقيم – الطوارئ.

12 – طبيب أخصائي تخدير.

13 – أخصائي طب الأسرة.

14 – طبيب أخصائي أول تقويم أسنان.

15 – طبيب أخصائي أول تخدير.

16 – فني مكافحه العدوى.

17 – أخصائي موارد بشرية.

18 – فني تعقيم لوازم طبية.

19 – مساعد طباخ (ثانوية فأعلى).

20 – استشاري جراحة الأوعية الدموية.

21 – طبيب أخصائي أعصاب الأسنان.

22 – استشاري الغدد الصماء.

23 – طبيب نائب طب الأعصاب.

24 – طبيب نائب أول العمليات الجراحية للأطفال.

25 – استشاري عناية مركزة.

26 – استشاري طب وجراحة العيون.

27 – استشاري تصوير أشعة جسم.

28 – استشاري عناية مركزة أطفال.

29 – استشاري طب الأعصاب.

30 – طبيب أخصائي تركيبات أسنان.

31 – ممرضـ/ـة مسجلة.

31 – طبيب مقيم طوارئ.

33 – أخصائي إدارة صحية ومستشفيات.

34 – مطوّر وسائط متعددة.

35 – محلل أعمال.

36 – مبرمج كمبيوتر.

37 – مشغل سنترال.

38 – مراقب مواد.

39 – أمين مستودع.

4 – والمزيد …

* أماكن العمل:

 1 – مستشفى القوات المسلحة بحفر الباطن.

 2 – مستشفى القوات المسلحة بالجنوب بخميس مشيط.

 3 – مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة.

 4 – مستشفى القوات المسلحة بجازان.

 5 – مستشفى القوات المسلحة بالجبيل.

 6 – مستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة بالمدينة المنورة.

 7 – إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالخرج.

8 – مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية (تبوك).

9 – إدارة الإخلاء الطبي الجوي بالرياض.

* طريقة التقديم:

أوضحت الخدمات الطبية أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 14 مارس 2023م.

 للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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