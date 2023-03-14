9 أسباب لـ “عناد طفلك”.. وعلامات على دخوله مرحلة خطيرة

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وصف استشاري العلاقات الأسرية والصحة النفسية، الدكتور أحمد علام، العناد لدى الأطفال بأنه “سلوك فطري” يحاولون به التعبير عن ذاتهم والاعتماد عليها.

وكشف عن أسباب هذا العناد والطريقة التي يتحول بها الطفل إلى شخص رافض دائما لكل من حوله، بحسب “سكاي نيوز”.

أسباب العناد

1- محاولة الطفل لفت انتباه أولياء الأمور في حال وجود أطفال آخرين.

2- تعرض الطفل لـ”التهميش” من الأسرة.

3- سعيه للحصول على المزيد من الاهتمام.

4- تعرضه للعقاب المفرط أو التعنيف.

5- التدليل الزائد.

6- وصم الطفل بأنه “عنيد” وتكرار ذلك الوصف أمامه.

7- وجود مشكلات زوجية داخل الأسرة تدفع الطفل لاتخاذ “سلوك دفاعي لا شعوري”.

8- إفراط الطفل في ممارسة “الألعاب الإلكترونية”.

9- إيجابي وسلبي

من جهتها، قالت استشاري الطب النفسي السلوكي بجامعة عين شمس المصرية، الدكتورة لميس مكاوي، إن هناك بعض العلامات التي تظهر على الطفل وتشير إلى أنه سيأخذ “الطابع العندي والخطير”.

وأضافت: “ستظهر علامات قلق لديه، كالتلعثم وقضم الأظافر والتبول اللاإرادي، كما تحذر الاستشارية النفسية.

وتابعت: تمثل تلك العلامات “حالة من التنفيس الجسدي” نتيجة الضغط على الطفل، وقد تتسبب في ظهور النوع الثاني السلبي من العناد وهو “التمردي أو المرضي”.

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