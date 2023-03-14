5 علامات على دورة شهرية “صحية”.. تعرفي عليها

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تختلف أعراض الدورة الشهرية من امرأة لأخرى، لكن الطبيعي أن تحدث مرة شهريًا خلال فترة تتراوح ما بين 28 إلى 35 يومًا، على أن يكون الدم أحمر.

من 28 إلى 35 يومًا

وقالت الصيدلانية أمينة خان، إن فترة الدورة الشهرية للمرأة لا ينبغي أن تكون أطول أو أقصر من 28 إلى 35 يومًا، وعلى خلاف ذلك، “فهذا يعني أنك تعانين من اختلالات هرمونية”.

وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا، إن الدورة الشهرية الطبيعية تحدث (من 23 إلى 35 يومًا)، فيما يدعي تطبيق “فلو” لتتبع الدورة الشهرية أنها قد تصل إلى 21 يومًا.

ويقول الخبراء إن الدورة الشهرية القصيرة يمكن أن تشير إلى اختلالات هرمونية، مثل انخفاض هرمون البروجسترون.

ويمكن أن تشمل أعراض انخفاض مستويات البروجسترون:

-البقع بين الدورات الشهرية

-التعب

-انخفاض الرغبة الجنسية

-التهابات المسالك البولية أو المهبلية المتكررة.

ويمكن أن يكون سبب الدورة القصيرة عدة عوامل، تشمل:

-الإجهاد

-العدوى

-الانتباذ البطاني الرحمي.

ويمكن أن يؤثر تعدد الطمث على الخصوبة، حيث غالبًا ما يحدث التبويض في وقت أقرب مما هو متوقع، ويمكن أن يكون الوقت بين التبويض والنزيف (المرحلة الأصفرية) قصيرًا جدًا للإخصاب والزرع، وفقا لما أوردته صحيفة “ديلي ميل”.

وإذا كانت الدورة الشهرية أطول من 35 يومًا، فإن هذا يسمى قلة الطمث وغالبًا ما يحدث مع متلازمة تكيس المبايض- وهي حالة تؤثر على كيفية عمل المبايض.

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دورة بلا ألم

ووفقًا لخان، فإن هناك علامة أخرى على دورة صحية هي أنها “خالية من الألم”.

تحدث تقلصات الدورة الشهرية بسبب تقلصات عضلية في جدار الرحم. لكن هيئة الخدمات الصحية الوطنية تقول إنها طبيعية، على الرغم من أن الألم يمكن أن يتراوح من تقلصات إلى ألم خفيف طويل الأمد.

الدورة من 3 إلى 7 أيام

يجب أن تستمر الدورة الشهرية من ثلاثة إلى سبعة أيام، “لا شيء أقصر أو أطول من ذلك”، وفقًا لـ خان.

لكن في حين يتفق العديد من الخبراء الآخرين، فإن هيئة الخدمات الصحية الوطنية تقول إن الدورة التي تستمر من يومين إلى سبعة أيام أمر طبيعي، وخمسة أيام هي المدة الأكثر شيوعًا.

وتعتبر الدورة التي تزيد عن سبعة أيام طويلة، ويجب استشارة الطبيب. ويمكن أن يكون طول الدورة علامة على أمراض، مثل عدم انتظام الهرمونات أو تشوهات الرحم أو السرطان.

ويمكن أن تؤثر حالات النزيف على قدرة الجسم على التجلط فترات طويلة، بالإضافة إلى العضال الغدي والأورام الليفية التي تتكون من الأنسجة الزائدة في الرحم.

من ناحية أخرى، قد لا تكون الدورة التي تقل عن يومين ليست بدورة على الإطلاق ويمكن أن تكون علامة مبكرة على الحمل.

ويقول الخبراء إن الدورة القصيرة والخفيفة من يوم إلى يومين يمكن أن تكون بمثابة “نزيف انغراس”، وهو أمر شائع ويمكن أن يحدث بعد حوالي أسبوع أو أسبوعين من الإخصاب، ويحدث بين 15 إلى 25 في المائة من حالات الحمل، وفقًا للكلية الأمريكية لأطباء النساء والتوليد.

ويمكن أن يتسبب تحديد النسل أيضًا في حدوث دورات قصيرة وخفيفة حيث تحتوي على هرمونات تعمل على ترقق بطانة الرحم، في حين أن بعض النساء لا يعانين من الدورة الشهرية على الإطلاق.

لكن يمكن أن تكون الدورة القصيرة مدعاة للقلق، حيث يمكن أن يكون النزيف ليوم واحد إجهاضًا أو حملًا خارج الرحم.

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دورة شهرية بلا أعراض

تقول خان إنه في حين أن أعراض الدورة الشهرية شائعة للغاية، إلا أنها ليست طبيعية كما يعتقد النساء.

متلازمة ما قبل الحيض تطلق على الأعراض التي تظهر في الأسابيع التي تسبق الدورة الشهرية، مثل الشعور بالضيق أو القلق أو الانتفاخ أو ألم الثدي.

وتعاني العديد من النساء أيضًا من مشاكل معرفية مثل ضبابية الدماغ ومشاكل الجلد وتورم اليد والقدم وآلام العضلات والمفاصل. أما إذا كنت لاتعانين من متلازمة ما قبل الدورة الشهرية، فهذا قد يكون سببًا لسعادتك.

وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن سبب متلازمة ما قبل الدورة الشهرية غير معروف، ولكن يُعتقد أنه يرجع إلى تغير في مستويات الهرمون أثناء الدورة الشهرية.

ويرجح الخبراء أن هرمون الاستروجين يهيمن على البروجسترون ويؤدي إلى اختلالات. وتؤثر هذه الهرمونات على المواد الكيميائية الموجودة في الدماغ والتي تؤثر على المزاج، مثل السيروتونين والدوبامين، لذلك يُعتقد أن عدم توازن هرمون الاستروجين والبروجسترون يمكن أن يؤثر سلبًا على هذه المواد الكيميائية ويسبب تقلبات مزاجية.

لون الدم أحمر

العلامة الخامسة لدورة صحية هي أن يكون الدم “لونه أحمر صحي دون أي جلطات فيه”، بحسب خان.

لكن طبيب أمراض النساء، الدكتور أميت شاه عارضها الرأي، قائلاً: “عندما يتعلق الأمر بالدم الأحمر، فإن هذا مرة أخرى ليس دائمًا علامة على جورة صحية لأن اللون يمكن أن يختلف من شخص لآخر”.

نوعا الدم “العاديان” هما: الأحمر الساطع والأحمر الداكن.

والدم الأحمر الساطع هو تدفق مستمر للدم الطازج في أثقل أيام الدورة، لأنه عادة ما يمر عبر الجسم بمعدل أسرع ولديه القليل من الوقت للتأكسد والتحول إلى لون أغمق.

أما الدم الأحمر الداكن وهو شائع أيضًا فهو دم مؤكسد يُرى في بداية الدورة الشهرية أو نهايتها، أو بعد الولادة. وهذا اللون من الدم هو الأكثر شيوعًا في الصباح حيث يقول الخبراء إنه بعد الاستلقاء، يتأكسد الدم داخل الرحم قبل الخروج.

لكن هناك بعض ألوان الدم التي يمكن أن تكون علامة على وجود مشاكل صحية. يمكن أن يكون الدم البني أو الأسود علامة محتملة على الإجهاض أو الحمل خارج الرحم، بينما الدم الوردي الفاتح يمكن أن يكون علامة على فقر الدم أو انقطاع الطمث (الانتقال إلى سن اليأس).

والدم البرتقالي، وهو عبارة عن سائل عنق الرحم مختلط بالدم، يمكن أن يكون علامة على عدوى مثل داء المشعرات أو التهاب المهبل البكتيري، في حين أن الدم الرمادي يمكن أن يشير إلى الإجهاض أو العدوى.

ويقول الخبراء إن جلطات الدم في الدورة الشهرية يمكن أن تحدث في أكثر أيام الدورة الشهرية، حيث يكون تدفق الدم أسرع وأثقل مما يستطيع الجسم معالجته، مما يؤدي إلى تكوين الجلطات.