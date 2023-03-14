“الليرة” اللبنانية تنزف بشدة أمام الدولار وتصل لسعر “غير مسبوق”

تواصل – فريق التحرير:

واصلت العملة اللبنانية “الليرة” تراجعها الحاد إلى مستوى غير مسبوق أمام الدولار الأمريكي، وبلغ سعر صرفها 100 ألف في مقابل دولار واحد في السوق الموازية.

وكان سعر الصرف الرسمي حدد عند مستوى 15 ألف ليرة في مقابل الدولار في فبراير الماضي، مقارنة مع 1507 ليرات سابقاً.

السعر مضاعف 6 مرات بالسوق الموازية

واستأنفت المصارف اليوم إضرابا مفتوحا كانت باشرته في فبراير احتجاجا على قرارات قضائية ألزم بعضها المصارف بقبول تسديد ديون بالعملة الأجنبية عائدة لها، بالليرة اللبنانية، فيما ألزمتها قرارات أخرى بتسديد ودائع لبعض المودعين بالعملة الأجنبية.

ولم يعد بإمكان المودعين الوصول إلى مدّخراتهم العالقة في المصارف اللبنانية التي فرضت قيودًا على عمليات السحب وتحويل الأموال.

أزمة لبنان

وكان عشرات المودعين قد حطموا واجهات مصارف وأحرقوا إطارات في بيروت للمطالبة بالحصول على ودائعهم العالقة.

ومنذ صيف العام 2019، يشهد لبنان أزمة اقتصادية صنفها البنك الدولي بين الأسوأ منذ العام 1850، وتُعتبر الأسوأ في تاريخ لبنان.

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