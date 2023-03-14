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3 مبادرات جديدة لدعم القطاع الخاص .. “الاستثمارات العامة” يكشف التفاصيل

3 مبادرات جديدة لدعم القطاع الخاص .. “الاستثمارات العامة” يكشف التفاصيل

3 مبادرات جديدة لدعم القطاع الخاص .. “الاستثمارات العامة” يكشف التفاصيل
٠١:٥٥:٥٩ م، الثلاثاء، ٢٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٤ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن صندوق الاستثمارات العامة خلال تدشين منتدى القطاع الخاص اليوم، عن إطلاق عدد من المبادرات، التي تهدف إلى دعم وتمكين القطاع الخاص، والمساهمة في تحفيز نمو المحتوى المحلي.

وأوضح الصندوق أن ذلك يأتي من خلال برنامج تنمية المحتوى المحلّي “مساهمة” الذي يهدف إلى زيادة مساهمة الصندوق وشركاته التابعة في المحتوى المحلي إلى 60% بنهاية عام 2025، حيث سيعمل الصندوق وشركاته التابعة على تعزيز المحتوى المحلي لمشاريع شركات الصندوق في كافة مراحل أعمالها.

مبادرة “تطوير الموردين”

وأعلن كذلك عن مبادرة برنامج “تطوير المورّدين” الذي سيدعم تطوير قدرات ومهارات المورّدين المحليين لتلبية المتطلبات المتزايدة لشركات الصندوق التابعة.

وأضاف الصندوق أنه خلال العام الجاري سيتم تنظيم مجموعة من الدورات للمورّدين في قطاع المقاولات، لمساعدة المقاولين من المستوى الثاني والثالث على إعداد شركاتهم للتأهل كموردين.

كما أطلق صندوق الاسثمارات العامة اليوم منصّة القطاع الخاص، وتهدف إلى تمكين شركات القطاع الخاص المحلي، من خلال التعرف على الفرص المتاحة والاستفادة منها، لتعزيز دورها كمستثمر وشريك رئيسي في استثمارات الصندوق وكمورّد في مشاريع الصندوق وشركات محفظته، والتي تضم أكثر من 100 فرصة متاحة، كما سيتم تحديث المنصة وتحسينها باستمرار.

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الكلمات الدلالية:
الاستثمارات العامة السعودية المملكة صندوق الاستثمارات

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