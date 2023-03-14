أكثر من 481 مليون ريال تبرعات شعبية لمتضرري زلزال تركيا وسوريا

تواصل – فريق التحرير:

ارتفع حجم التبرعات الشعبية لإغاثة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، إلى أكثر من 481 مليون ريال، بعد ما يقرب من 40 يومًا على إطلاقها.

ووصل حجم التبرعات إلى 481 مليونًا و18 ألفًا و586ريالاً، تبرع بهم مليونان و247 ألفًا و134 شخصًا، بحسب رصد أحدث بيانات لمنصة “ساهم”، المسؤولة عن الحملة.

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34 يومًا على انطلاق التبرعات

وتأتي حصيلة المشاركات الأولية، بعد 34 يومًا من انطلاق حملة التبرعات الشعبية، والتي وجه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بإطلاقها.

وأطلق مركز الملك سلمان للإغاثة، الحملة في 8 فبراير، أي بعد يومين من الزلزال المزدوج الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا.

وبلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

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وعلى إثر ذلك، وجه خادم الحرمين وولي العهد بإرسال جسر جوي إلى تركيا وسوريا، لمساعدة المتضررين، والمشاركة في جهود الإنقاذ لانتشال المحاصرين تحت الأنقاض.

ويظهر التحديث المتكرر للحملة الشعبية لدعم متضرري الزلزال في تركيا وسوريا منذ انطلاقها، تفاعلاً لافتًا في أعداد المشاركين وقيمة التبرعات.