بالصور.. مغادرة الطائرة الإغاثية الـ 16 لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا

تواصل – واس:

غادرت مطار الملك خالد الدولي اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية السادسة عشر متوجهة إلى مطار غازي عنتاب في تركيا.

86 طنًا و19 كيلو جرامًا من المواد الإيوائية

وتحمل الطائرة على متنها 86 طنًا و19 كيلو جرامًا من المواد الإيوائية، تشتمل على 1,700خيمة، و10,800حقيبة شتوية، و2.520 فرش نوم، و1.800 بطانية.

مساعدات طبية متكاملة

إضافة إلى المواد الطبية التي تشتمل على محاليل وريدية، ومحاليل لعلاج حالات الجفاف، وأدوية ومسكنات للآلام للكبار والصغار، وأدوية للأمراض المزمنة كالضغط والسكري، وأدوية لأمراض البرد، ومعقمات، وكريمات لعلاج الحساسية والحروق.

ويأتي ذلك ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا.

وذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله.

وتجسيداً للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة.

هزة أرضية بقوة 4.7 درجة

في الوقت نفسه، أعلن معهد الزلازل التركي اليوم، أنه تم تسجيل هزة أرضية بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر في كهرمان ماراش جنوبي البلاد.

3 هزات أرضية جديدة تضرب تركيا

يأتي هذا بعد 24 ساعة فقط من تعرض مناطق في ولاية هطاي وملاطية جنوبي تركي لثلاث هزات أرضية.

حيث أفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، بأن منطقة “حصة” بولاية هطاي تعرضت لهزة أرضية بقوة 4.7 درجات.

وتابعت أن الهزة وقعت في الساعة 05: 23 بالتوقيت المحلي وعلى عمق 11.52 كيلومترًا تحت سطح الأرض.

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