أمريكا.. طفلة عمرها 3 أعوام تقتل أختها بالرصاص!

تواصل – وكالات:

أصبحت طفلة في الثالثة من عمرها أصغر قاتل بالولايات المتحدة، بعد أن قتلت أختها البالغة أربع سنوات، عندما أطلقت النار عليها بالخطأ من مسدس نصف آلي.

وقعت الحادثة التي كشفت الشرطة الأمريكية عن تفاصيلها يوم الأحد بولاية تكساس، وفقًا لموقع “يورونيوز”.

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حادث مأساوي جديد

وعلى ما أفاد المسؤول في شرطة هاريس الواقعة بضواحي هيوستن، إد جونزاليس، فقد استطاعت الطفلة الوصول إلى مسدس نصف آلي محشو بالرصاص، واصفًا ما حصل بأنه يشكّل حادثًا مأساويًا جديدًا ناجمًا عن تمكّن طفل من الوصول إلى مسدس وقتل شخص آخر.

وتشكّل هذه المأساة أحدث مثال على الآثار الوخيمة لانتشار الأسلحة النارية في الولايات المتحدة، حيث يقدر أن هناك نحو 400 مليون قطعة سلاح متداولة، أي أن عددها يفوق عدد السكان، في حين يحوز شخص بالغ من كل ثلاثة سلاحًا واحدًا على الأقل، ويقطن بالغ من كل اثنين منزلاً يحوي سلاحًا.

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أكثر من 44 ألف قتيل

وتشير الإحصاءات إلى أكثر من 44 ألف قتيل بالأسلحة النارية في الولايات المتحدة العام الماضي، نصفهم انتحارًا، والنصف الآخر من جراء التعرض للقتل أو لحوادث أو لأسباب مرتبطة بالدفاع عن النفس

وتكساس هي إحدى الولايات الأمريكية التي يسهل حيازة سلاح فيها.