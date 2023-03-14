الثلاثاء، ٢٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٤ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
تحذير عاجل من “الأرصاد” بخصوص السيول.. تعرف على التفاصيل
أكثر من 481 مليون ريال تبرعات شعبية لمتضرري زلزال تركيا وسوريا
بالصور.. مغادرة الطائرة الإغاثية الـ 16 لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا
بالفيديو.. محافظ “الاستثمارات العامة”: وضعنا خطة لتنمية وتطوير 13 قطاعًا في المملكة
أمريكا.. طفلة عمرها 3 أعوام تقتل أختها بالرصاص!
تمهيدًا لتفعيله بشكل دائم.. دولة خليجية تطبق “الدوام المرن” في رمضان

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

تحذير عاجل من “الأرصاد” بخصوص السيول.. تعرف على التفاصيل

تحذير عاجل من “الأرصاد” بخصوص السيول.. تعرف على التفاصيل

تحذير عاجل من “الأرصاد” بخصوص السيول.. تعرف على التفاصيل
٠١:٢٦:٥١ م، الثلاثاء، ٢٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٤ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرًا من مخاطر اقتحام السيول، مؤكدًا أن اقتحام السيول يعرض حياة الكثيرين للمخاطر.

ضرورة اتباع هذه التعليمات وقت حدوث السيول

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه نظرًا للتقلبات التي تشهدها معظم مناطق المملكة من هطول أمطار فإنه يوجه ببعض الإرشادات والتعليمات أثناء حدوث السيول والفيضانات والصواعق، وهي:

1 – تجنب المناطق المعرضة للسيول في حال هطول الأمطار.

2 – عند حدوث الصواعق ابتعد عن المناطق المكشوفة ولا تستخدم الجوال.

3 – ضرورة البقاء في المنزل حفاظًا على سلامة الجميع ومتابعة الأحوال الجوية.

4 – ضرورة الالتزام بالتعليمات والتحذيرات الرسمية الصادرة عن الجهات المسؤولة.

الصورة

أمطار وسيول مصحوبة برياح نشطة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أوضح المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة تتهيأ لهطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

هطول أمطار رعدية متوسطة

وأضاف أنه يتوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من منطقة الرياض خاصة الجنوبية منها.

أمطار وسيول تستمر حتى الخميس

وحذر من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحبها رياح نشطة السرعة قد تصل إلى أكثر من 50 كيلو متر في الساعة مثيرة للغبار تؤدي لتدنٍ في الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد وجريان للسيول تستمر حتى يوم الخميس المقبل على معظم الأنحاء، مطالبًا بضرورة توخي الحيطة والحذر ومتابعة معلومات الطقس عبر خدماته الاتصالية وقنواته الإعلامية وإتباع تعليمات الجهات المعنية.

اقرأ أيضًا:

الآن.. الأمطار والبرديات تتساقط مع جريان السيول في حقل غرب تبوك

غزيرة.. “العقيل” يتوقع استمرار تساقط الأمطار على المملكة حتى نهاية الأسبوع

“الأرصاد” يتوقع هطول الأمطار وجريان السيول على الرياض ومكة و10 مناطق

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية الآن أخبار السعودية اليوم اخبار الطقس الأرصاد الجوية السيول الصواعق الطقس الطقس اليوم النشرة الجوية حالة الطقس حالة الطقس اليوم حول الطقس درجات الحرارة اليوم طقس

مواد ذات صلة

المزيد
محلات تطلب “شيكات” لتقسيط الأجهزة.. وقانونيون: مخالف للأنظمة

محلات تطلب “شيكات” لتقسيط الأجهزة.. وقانونيون: مخالف للأنظمة

٠٨:٣٣ م، الأثنين، ١٩ يناير ٢٠١٥
السيطرة على حريق بإحدى الشقق السكنية في «بريدة»

السيطرة على حريق بإحدى الشقق السكنية في «بريدة»

٠٩:٠٠ م، الأربعاء، ١١ مايو ٢٠١٦
وثيقة: مسؤول في «صحة جازان» يتقاضى ربع مليون ريال بعقود مخالفة

وثيقة: مسؤول في «صحة جازان» يتقاضى ربع مليون ريال بعقود مخالفة

٠٧:٥٧ ص، الأثنين، ٢٦ ديسمبر ٢٠١٦
تعرف على درجات الحرارة المسجلة بأول أيام الفصل الدراسي الثاني

تعرف على درجات الحرارة المسجلة بأول أيام الفصل الدراسي الثاني

١٠:١٦ ص، الأحد، ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *