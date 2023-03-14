تحذير عاجل من “الأرصاد” بخصوص السيول.. تعرف على التفاصيل

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرًا من مخاطر اقتحام السيول، مؤكدًا أن اقتحام السيول يعرض حياة الكثيرين للمخاطر.

ضرورة اتباع هذه التعليمات وقت حدوث السيول

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه نظرًا للتقلبات التي تشهدها معظم مناطق المملكة من هطول أمطار فإنه يوجه ببعض الإرشادات والتعليمات أثناء حدوث السيول والفيضانات والصواعق، وهي:

1 – تجنب المناطق المعرضة للسيول في حال هطول الأمطار.

2 – عند حدوث الصواعق ابتعد عن المناطق المكشوفة ولا تستخدم الجوال.

3 – ضرورة البقاء في المنزل حفاظًا على سلامة الجميع ومتابعة الأحوال الجوية.

4 – ضرورة الالتزام بالتعليمات والتحذيرات الرسمية الصادرة عن الجهات المسؤولة.

أمطار وسيول مصحوبة برياح نشطة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أوضح المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة تتهيأ لهطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

هطول أمطار رعدية متوسطة

وأضاف أنه يتوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من منطقة الرياض خاصة الجنوبية منها.

أمطار وسيول تستمر حتى الخميس

وحذر من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحبها رياح نشطة السرعة قد تصل إلى أكثر من 50 كيلو متر في الساعة مثيرة للغبار تؤدي لتدنٍ في الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد وجريان للسيول تستمر حتى يوم الخميس المقبل على معظم الأنحاء، مطالبًا بضرورة توخي الحيطة والحذر ومتابعة معلومات الطقس عبر خدماته الاتصالية وقنواته الإعلامية وإتباع تعليمات الجهات المعنية.

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