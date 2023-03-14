شرقًا وغربًا.. “موانئ” تُعلن ربط ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام بـ 6 موانئ عالمية

تواصل – واس:

أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” أنها تسعى دومًا نحو توفير خدمات إضافية أمام المستوردين والمصدرين شرقًا وغربًا.

إضافة خدمة الشحن الملاحية الجديدة “IMX”

وأكدت أنه تم إضافة خدمة الشحن الملاحية الجديدة “IMX” التابعة لتحالف شركات “Milaha, Unifeeder2, X-Press Freeders”؛ وذلك لربط ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام بـ 6 موانئ عالمية.

وأوضحت أن الخدمة الجديدة ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بعدد 6 موانئ عالمية هي: “جبل علي، وخليفة الإماراتيان، ونافا شيفا، هازيرا سورات، وموندرا في الهند، وحمد القطري”؛ بعدد 3 سفن تبلغ طاقتها الاستيعابية 3500 حاوية نمطية.

ربط المملكة بشبه القارة الهندية

وأضافت أن إضافة تحالف شركات Milaha, Unifeeder2, X-Press Feeders”” خدمة شحن ملاحية جديدة “IMX” إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، يهدف أيضًا إلى ربط المملكة بشبه القارة الهندية وتوفير خدمات إضافية أمام المستوردين والمصدرين وتعزيز الحركة التجارية.

تحسين مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية

وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار المبادرات التي أطلقتها “موانئ” وتحقيقًا لأهدافها الإستراتيجية بـ”تحسين مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع خدمات الشحن وخطوط الملاحة العالمية” اتساقًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط ثلاث قارات.

ربط المملكة بعدد 43 ميناءً عالميًا

وكانت “موانئ” قد أعلنت في شهر يناير لعام 2023م عن إضافة كبرى الخطوط الملاحية عدد 5 خدمات جديدة إلى موانئ “جدة الإسلامي، والملك عبدالعزيز بالدمام، والجبيل التجاري” تُسهم في ربط المملكة بعدد 43 ميناءً عالميًا.

يُذكر أن ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، الذي يأتي في المركز الـ 14 عالميًا في مؤشر أداء كفاءة موانئ الحاويات” الصادر عن البنك الدولي، يشهد برامج تطوير مُستمرة تُسهم بدورها في تعزيز إنتاجيته ورفع كفاءته التشغيلية، وتدعم قدراته التشغيلية واللوجستية النوعية.

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