تمهيدًا لتفعيله بشكل دائم.. دولة خليجية تطبق “الدوام المرن” في رمضان

تواصل – فريق التحرير:

تستعد الكويت لتطبيق بروفة “الدوام المرن” على الموظفين بالقطاعات الحكومية، خلال شهر رمضان، فيما يمهد لتطبيقه بشكل تام إذا ما نجحت التجربة.

وأصدر ديوان الخدمة المدنية قرارًا حدّد فيه مواعيد العمل الرسمية في الجهات الحكومية خلال رمضان بنظام “الدوام المرن”، والذي يتضمن ثلاث مواعيد مختلفة.

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3 خيارات للدوام

وأعلن رئيس الديوان الدكتور عصام الربيعان، أمس الاثنين، أن مواعيد العمل الرسمية المرنة من الأحد حتى الخميس من كل أسبوع في شهر رمضان المبارك، ستكون بواقع أربع ساعات ونصف ساعة يوميًا، وفق ثلاثة توقيتات:

-أولها من الساعة 9.45 صباحًا حتى 2.15 بعد الظهر

-الثاني من 10.15 صباحًا حتى 2.45 بعد الظهر

-الثالث من 10.45 صباحًا حتى 3.15 عصرًا

– ويجوز لكل جهة حكومية اختيار أكثر من ميعاد للدوام الرسمي من المواعيد المشار إليها، حسب ظروف وطبيعة العمل.

-دقائق التأخير في بداية الدوام تحسب للموظف وفق المواعيد التي حددتها جهة عمله، وبعد انتهاء آخر ميعاد حددته الجهة للحضور، مضافًا إليه فترة السماح المقررة في بداية الدوام 15 دقيقة.

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تطبيقه بشكل دائم

ونقلت صحيفة “الراي” عن مصادر مطلعة، أن “اعتماد هذا النظام، بشكل دائم طيلة أيام السنة، رهن بنجاح التجربة” خلال الشهر المبارك.

وأوضحت المصادر أن الديوان “يعوّل على تعاون جميع الوزارات والجهات الحكومية لإنجاح نظام العمل في رمضان لتهيئة الأجواء لتطبيقه بعد ذلك”.

وأشارت إلى أن “نجاح النظام سيتم تحديده في ضوء الإحصائيات التي ستوفرها وزارة الداخلية، لجهة ما إذا كان هذا النظام قد حقّق فعلياً الهدف الأساس المتمثل بتخفيف حدة الازدحام المروري”، في ساعات الذروة عند بداية ونهاية الدوامات.

وأضافت المصادر أنه “سيتم التنسيق مع عدد من الجهات الحكومية لتقييم التجربة، وعلى رأسها وزارة التربية، لجهة كفاءة العمل والإنتاجية مع وجود 3 توقيتات في إطار الدوام المرن”.

وبينت في الوقت نفسه أن المواعيد ستختلف في حال اعتماد هذا النظام بشكل دائم، عما هو مُطبّق خلال رمضان.