الثلاثاء، ٢٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٤ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
زيادة ساعات العمل.. مشروع قانون أمريكي يهدف لإلهاء الطلاب عن “تيك توك”
الأمم المتحدة: 8 آلاف مدني بينهم 463 طفلاً قُتلوا بسبب الصراع في أوكرانيا
4 إسهامات لوزارة النقل في مجال البيئة.. و3 مواد يُعاد استخدامها
رابط التقديم.. “رعاية” توفر وظائف شاغرة في عدة مدن لحملة مختلف المؤهلات
13 ألف عامل لتنفيذ خطة العاصمة المقدسة خلال شهر رمضان المبارك
لأول مرة.. “تشيلسي” الإنجليزي يقيم إفطارًا جماعيًا في رمضان

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

زيادة ساعات العمل.. مشروع قانون أمريكي يهدف لإلهاء الطلاب عن “تيك توك”

زيادة ساعات العمل.. مشروع قانون أمريكي يهدف لإلهاء الطلاب عن “تيك توك”

زيادة ساعات العمل.. مشروع قانون أمريكي يهدف لإلهاء الطلاب عن “تيك توك”
١٢:١٨:٠٥ م، الثلاثاء، ٢٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٤ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – وكالات:

في خطوة تهدف إلى إلهائهم عن استخدام تطبيق “تيك توك”، أقر مجلس الشيوخ في ولاية أوهايو الأمريكية مشروع قانون يمدد عدد ساعات العمل خلال العام بين طلاب المدارس الثانوية.

نص تشريعي

ويسمح القانون حاليًا للطلاب في أوهايو بالعمل في وظائف بعد انتهاء اليوم الدراسي حتى السابعة مساءً، وحتى التاسعة مساءً خلال الصيف.

لكن التشريع المقترح والذي يتعين موافقة مجلس النواب عليه يقترح عمل الطلاب حتى التاسعة مساءً طوال العام، وفقًا لما نقلته صحيفة “بيزنس إنسايدر”.

اقرأ أيضًا:

بعد بلجيكا.. بريطانيا تقرر حظر “تيك توك”

تقليص وقت استخدام تيك توك

ويستهدف القانون المرتقب صدوره تقليص الوقت المسموح فيه للمراهقين باستخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل “تيك توك”.

وكان رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ مارك وورنر، من ولاية فرجينيا تقدم بمشروع قانون من الحزبين مطلع الشهر الجاري يحدد نهجًا لحظر التكنولوجيا الأجنبية، مثل تطبيق “تيك توك”.

ويعد مقدار الوقت الذي يقضيه المراهقون على تطبيقات مثل تيك توك وإنستجرام على رأس أولويات المشرعين في الولايات المتحدة منذ سنوات، بشكل خاص مع نشر المزيد من الطلاب منشورات حول التأثير السلبي لها على الصحة العقلية.

اقرأ أيضًا:

قرار جديد بحظر “تيك توك” في هذه الدولة.. التفاصيل

الكلمات الدلالية:
تطبيق تيك توك طلاب المدارس الثانوية. مجلس الشيوخ ولاية أوهايو الأمريكية

مواد ذات صلة

المزيد
الخرج.. إزالة 18 مطباً مخالفاً بحي الراشدية غربي السيح

الخرج.. إزالة 18 مطباً مخالفاً بحي الراشدية غربي السيح

٠١:١١ ص، الجمعة، ٢٦ أغسطس ٢٠١٦
10فوائد ونصائح خاصة بتمارين «نط الحبل»

10فوائد ونصائح خاصة بتمارين «نط الحبل»

٠٨:٣١ ص، الأثنين، ١٥ يونيو ٢٠١٥
جازان.. ضبط وافد عربي حاول التسلّل لليمن للهروب من الشرطة

جازان.. ضبط وافد عربي حاول التسلّل لليمن للهروب من الشرطة

١٢:٥٣ م، الخميس، ٢٦ يناير ٢٠١٧
«تقويم التعليم» توقّع عددًا من الاتفاقيات لتنفيذ عمليات الاعتماد المؤسسي لمنشآت التدريب

«تقويم التعليم» توقّع عددًا من الاتفاقيات لتنفيذ عمليات الاعتماد المؤسسي لمنشآت التدريب

٠٤:٥٩ م، الأربعاء، ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *