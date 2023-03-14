زيادة ساعات العمل.. مشروع قانون أمريكي يهدف لإلهاء الطلاب عن “تيك توك”

تواصل – وكالات:

في خطوة تهدف إلى إلهائهم عن استخدام تطبيق “تيك توك”، أقر مجلس الشيوخ في ولاية أوهايو الأمريكية مشروع قانون يمدد عدد ساعات العمل خلال العام بين طلاب المدارس الثانوية.

نص تشريعي

ويسمح القانون حاليًا للطلاب في أوهايو بالعمل في وظائف بعد انتهاء اليوم الدراسي حتى السابعة مساءً، وحتى التاسعة مساءً خلال الصيف.

لكن التشريع المقترح والذي يتعين موافقة مجلس النواب عليه يقترح عمل الطلاب حتى التاسعة مساءً طوال العام، وفقًا لما نقلته صحيفة “بيزنس إنسايدر”.

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تقليص وقت استخدام تيك توك

ويستهدف القانون المرتقب صدوره تقليص الوقت المسموح فيه للمراهقين باستخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل “تيك توك”.

وكان رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ مارك وورنر، من ولاية فرجينيا تقدم بمشروع قانون من الحزبين مطلع الشهر الجاري يحدد نهجًا لحظر التكنولوجيا الأجنبية، مثل تطبيق “تيك توك”.

ويعد مقدار الوقت الذي يقضيه المراهقون على تطبيقات مثل تيك توك وإنستجرام على رأس أولويات المشرعين في الولايات المتحدة منذ سنوات، بشكل خاص مع نشر المزيد من الطلاب منشورات حول التأثير السلبي لها على الصحة العقلية.

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