الأمم المتحدة: 8 آلاف مدني بينهم 463 طفلاً قُتلوا بسبب الصراع في أوكرانيا

تواصل – وكالات:

كشفت منظمة الأمم المتحدة أن أكثر من 8 آلاف مدني بينهم 463 طفلاً لقوا مصرعهم بسبب الصراع الدائر في أوكرانيا.

8 آلاف مدني قُتلوا منذ بداية الأزمة

وأوضحت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في تقرير لها، أنّ أكثر من 8 آلاف مدني قتلوا منذ بداية الأزمة، في إشارة إلى أنّ نحو 90% من الضحايا لقوا مصرعهم بسبب الأسلحة المتفجرة.

في الوقت نفسه، توقعت بعثة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في أوكرانيا، التي لديها عشرات المراقبين في البلاد، ارتفاع حصيلة القتلى، مؤكدة أن الحصيلة الفعلية قد تكون أعلى بكثير من الحصيلة الرسمية، مضيفة أنّ عملية التحقق لا تزال جارية.

نزوح 10 ملايين أوكراني

وأكدت السلطات الأوكرانية أن استهداف البنية التحتية الحيوية ومنشآت الطاقة والكهرباء في أوكرانيا، أدت إلى نزوح نحو 10 ملايين أوكراني، فضلا عن أزمتي الغذاء والطاقة العالمية.

وقال وزير الخارجية البريطاني: إن الأولوية الأكثر إلحاحا في المدى القصير إلى المتوسط هي معالجة التهديد الذي تمثله روسيا، مبينًا أن أمن أوروبا الجماعي يرتبط بنتائج الصراع في أوكرانيا.

الوضع في باخموت صعب للغاية

وكشفت وزارة الدفاع الروسية، أن الوضع في باخموت صعب للغاية؛ لأن أوكرانيا تدفع باحتياطيات لا نهاية لها، وأن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة في باخموت بسبب مشاكل في نقل الجرحى إلى مدن آمنة، معارك عنيفة حاليًا للسيطرة على وسط مدينة باخموت.

وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن الظروف الجيوسياسية العالمية ليست مواتية للتعايش السلمي والتعاون المتكافئ، لافتة إلى أنه على الولايات المتحدة وشركاؤها التخلي عن الاعتماد على “الهيمنة العنيفة” لمنع نشوب حرب نووية، وأنه من الضروري منع نشوب حرب نووية زاد احتمال حدوثها مؤخرا بسبب الولايات المتحدة.

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