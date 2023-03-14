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13 ألف عامل لتنفيذ خطة العاصمة المقدسة خلال شهر رمضان المبارك
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13 ألف عامل لتنفيذ خطة العاصمة المقدسة خلال شهر رمضان المبارك

13 ألف عامل لتنفيذ خطة العاصمة المقدسة خلال شهر رمضان المبارك

13 ألف عامل لتنفيذ خطة العاصمة المقدسة خلال شهر رمضان المبارك
١١:٥٥:١٥ ص، الثلاثاء، ٢٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٤ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، أنها جندت أكثر من 13 ألف عامل لتنفيذ خطتها خلال شهر رمضان المبارك مجهزين بحوالي 912 من معدات النظافة المختلفة.

وأوضحت أنه تم توزيع أكثر من 87.000 حاوية داخل الأحياء والمخططات السكنية وتشغيل عدد من المحطات الإنتقالية لتجميع النفايات في نطاق البلديات الفرعية.

1175 بين فنيي مكافحة وأخصائيين

وخصصت الأمانة عدد من الفرق الخاصة لمكافحة الحشرات، والتي تبلغ قواها العاملة أكثر من 1175 بين فنيي مكافحة وأخصائيين، ومجهزين بأكثر من 2200 من الأجهزة والأدوات والمعدات الخاصة بأعمال المكافحة مثلاً لضبابات وأجهزة الرش الآلي والأجهزة اليدوية وأجهزة الهيدروجين وغيرها.

الفرق تعمل على فترتين صباحية ومسائية

وأضافت أن هذه الفرق تعمل على فترتين صباحية ومسائية أما فرق النظافة فسيكون عملها على مدار 24 ساعة في المنطقة المركزية وذلك بنظام الورديات.

 في حين تم تجهيز وتهيئة عدد من الصناديق الضاغطة للنفايات في المنطقة المركزية وذلك للتخلص السريع والآمن من النفايات وخاصة في المناطق المزدحمة التي تصعب فيها حركة السيارات.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الحرم العاصمة المقدسة رمضان شهر رمضان فرق النظافة مكة

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