رابط التقديم.. “رعاية” توفر وظائف شاغرة في عدة مدن لحملة مختلف المؤهلات

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أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية “رعاية”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، لحملة مختلف المؤهلات، للعمل في عدة مدن، وفقًا للتفاصيل التالية:

* المسميات الوظيفية

1 – كبير المهندسين.

2 – كاتب تسجيل.

3 – كاتب الموافقة الطبية.

4 – التشفير – 4036.

5 – سائق.

6 – مقيم الجراحة العامة.

7 – طبيب عام.

8 – فني طب الطوارئ.

9 – فني تقويم العظام.

10 – والمزيد …

* طريقة التقديم

– أوضحت الشركة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 14 مارس 2023م.

– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

– رابط التقديم – (اضغط هنا).

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