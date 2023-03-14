رابط التقديم.. “رعاية” توفر وظائف شاغرة في عدة مدن لحملة مختلف المؤهلات
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية “رعاية”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، لحملة مختلف المؤهلات، للعمل في عدة مدن، وفقًا للتفاصيل التالية:
* المسميات الوظيفية
1 – كبير المهندسين.
2 – كاتب تسجيل.
3 – كاتب الموافقة الطبية.
4 – التشفير – 4036.
5 – سائق.
6 – مقيم الجراحة العامة.
7 – طبيب عام.
8 – فني طب الطوارئ.
9 – فني تقويم العظام.
10 – والمزيد …
* طريقة التقديم
– أوضحت الشركة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 14 مارس 2023م.
– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
– رابط التقديم – (اضغط هنا).
اقرأ أيضًا:
رعاية تُعلن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى.. الشروط ورابط التقديم
رابط التقديم.. “رعاية” توفر وظائف شاغرة لحملة مختلف المؤهلات
تعرف على مراكز الرعاية الصحية الأولية المناوبة خلال “يوم التأسيس”