الثلاثاء، ٢٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٤ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
رابط التقديم.. “رعاية” توفر وظائف شاغرة في عدة مدن لحملة مختلف المؤهلات
13 ألف عامل لتنفيذ خطة العاصمة المقدسة خلال شهر رمضان المبارك
لأول مرة.. “تشيلسي” الإنجليزي يقيم إفطارًا جماعيًا في رمضان
علامة تحذيرية للسكتة الدماغية تظهر في الصباح.. تعرف عليها
القبض على 4 مواطنين لسلبهم آخر مبلغًا ماليًا وبندقية هوائية في عسير
اليوم.. تركيا تسجل هزة أرضية بقوة 4.7 درجات في كهرمان مرعش

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

رابط التقديم.. “رعاية” توفر وظائف شاغرة في عدة مدن لحملة مختلف المؤهلات

رابط التقديم.. “رعاية” توفر وظائف شاغرة في عدة مدن لحملة مختلف المؤهلات

رابط التقديم.. “رعاية” توفر وظائف شاغرة في عدة مدن لحملة مختلف المؤهلات
١١:٥٦:٤٧ ص، الثلاثاء، ٢٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٤ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية “رعاية”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، لحملة مختلف المؤهلات، للعمل في عدة مدن، وفقًا للتفاصيل التالية:

* المسميات الوظيفية

1 – كبير المهندسين.

2 – كاتب تسجيل.

3 – كاتب الموافقة الطبية.

4 – التشفير – 4036.

5 – سائق.

6 – مقيم الجراحة العامة.

7 – طبيب عام.

8 – فني طب الطوارئ.

9 – فني تقويم العظام.

10 – والمزيد …

* طريقة التقديم

– أوضحت الشركة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 14 مارس 2023م.

– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

– رابط التقديم – (اضغط هنا).

اقرأ أيضًا:

رعاية تُعلن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى.. الشروط ورابط التقديم

رابط التقديم.. “رعاية” توفر وظائف شاغرة لحملة مختلف المؤهلات

تعرف على مراكز الرعاية الصحية الأولية المناوبة خلال “يوم التأسيس”

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الشركة الوطنية للرعاية الطبية رعاية فرص عمل وظائف

مواد ذات صلة

المزيد
الذهب يستقر في أسواق المملكة اليوم.. وعيار 21 يتجاوز 180 ريالاً

الذهب يستقر في أسواق المملكة اليوم.. وعيار 21 يتجاوز 180 ريالاً

٠٣:٤٧ م، الأحد، ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢
«الصحة»: إصابة وافد بـ«كورونا» في جدة وحالته حرجة

«الصحة»: إصابة وافد بـ«كورونا» في جدة وحالته حرجة

٠٩:٤٦ م، الجمعة، ١٨ أغسطس ٢٠١٧
بالصور.. زوار الحرم المكي يتضرعون لله تحت زخات المطر

بالصور.. زوار الحرم المكي يتضرعون لله تحت زخات المطر

٠٩:٢٥ ص، الأحد، ٣٠ أبريل ٢٠١٧
وزير الصناعة يعلن عن استثمارات جديدة بأكثر من 32 مليار دولار

وزير الصناعة يعلن عن استثمارات جديدة بأكثر من 32 مليار دولار

٠٦:٢٦ م، الجمعة، ٠٦ مايو ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *