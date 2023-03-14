لأول مرة.. “تشيلسي” الإنجليزي يقيم إفطارًا جماعيًا في رمضان

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لأول مرة في تاريخه، يقيم نادي تشيلسي الإنجليزي، إفطارًا جماعيًا في ملعبه الأصلي “ستامفورد بريدج” خلال شهر رمضان المقبل.

الإفطار سيكون في 26 مارس الجاري

وأعلن النادي في بيان، الاثنين، أن الإفطار سيكون في 26 مارس الجاري، أي بعد أيام قليلة على بداية شهر رمضان (في 23 مارس).

وقال النادي الإنجليزي في بيانه: “يوم الأحد 26 مارس، ستستضيف مؤسسة تشيلسي إفطارًا مفتوحًا على جانب الملعب في ستامفورد بريدج، وهو الإفطار الأول الذي يقيمه النادي ويستضيفه أحد ملاعب الدوري الإنجليزي الممتاز”.

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هؤلاء مدعوون على الإفطار

وأضاف أنه سيوجه الدعوة لحضور الإفطار إلى المساجد المحلية، وأعضاء الجالية المسلمة في تشيلسي، بمن فيهم المشجعون وطلاب المدارس، إلى جانب موظفي نادي تشيلسي.

بدوره، أعرب رئيس مؤسسة تشيلسي سيمون تيلور، عن سعادته لتنظيم إفطار مفتوح، وقال إن أعضاء المؤسسة “لا يطيقون الانتظار للترحيب بالجميع”.

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التعاون مع مشروع الخيمة الرمضانية

وأشارت المؤسسة الإنجليزية أن الفعالية ستقام بالتعاون مع “مشروع الخيمة الرمضانية”، وهي مؤسسة خيرية حائزة على جوائز، وتأسست عام 2013.

وتهدف الخيمة الرمضانية إلى التقريب بين المجتمعات وتعزيز وفهم معاني شهر رمضان.

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حملة “لا للكراهية”

وكان تشيلسي أطلق في 2021 حملة “لا للكراهية”، حيث اتخذ النادي إجراءات ضد العنصرية وخطاب الكراهية والتمييز، وعمل في المقابل على تعزيز مبادئ المساواة، والتنوع، والشمول.

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