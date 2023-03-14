الثلاثاء، ٢٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٤ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
رابط التقديم.. “رعاية” توفر وظائف شاغرة في عدة مدن لحملة مختلف المؤهلات
13 ألف عامل لتنفيذ خطة العاصمة المقدسة خلال شهر رمضان المبارك
لأول مرة.. “تشيلسي” الإنجليزي يقيم إفطارًا جماعيًا في رمضان
علامة تحذيرية للسكتة الدماغية تظهر في الصباح.. تعرف عليها
القبض على 4 مواطنين لسلبهم آخر مبلغًا ماليًا وبندقية هوائية في عسير
اليوم.. تركيا تسجل هزة أرضية بقوة 4.7 درجات في كهرمان مرعش

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

لأول مرة.. “تشيلسي” الإنجليزي يقيم إفطارًا جماعيًا في رمضان

لأول مرة.. “تشيلسي” الإنجليزي يقيم إفطارًا جماعيًا في رمضان

لأول مرة.. “تشيلسي” الإنجليزي يقيم إفطارًا جماعيًا في رمضان
١١:٤٥:١٦ ص، الثلاثاء، ٢٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٤ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

لأول مرة في تاريخه، يقيم نادي تشيلسي الإنجليزي، إفطارًا جماعيًا في ملعبه الأصلي “ستامفورد بريدج” خلال شهر رمضان المقبل.

الإفطار سيكون في 26 مارس الجاري

وأعلن النادي في بيان، الاثنين، أن الإفطار سيكون في 26 مارس الجاري، أي بعد أيام قليلة على بداية شهر رمضان (في 23 مارس).

وقال النادي الإنجليزي في بيانه: “يوم الأحد 26 مارس، ستستضيف مؤسسة تشيلسي إفطارًا مفتوحًا على جانب الملعب في ستامفورد بريدج، وهو الإفطار الأول الذي يقيمه النادي ويستضيفه أحد ملاعب الدوري الإنجليزي الممتاز”.

اقرأ أيضًا:

توقعات الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة في رمضان بهذا المعدل على معظم مناطق المملكة

هؤلاء مدعوون على الإفطار

وأضاف أنه سيوجه الدعوة لحضور الإفطار إلى المساجد المحلية، وأعضاء الجالية المسلمة في تشيلسي، بمن فيهم المشجعون وطلاب المدارس، إلى جانب موظفي نادي تشيلسي.

بدوره، أعرب رئيس مؤسسة تشيلسي سيمون تيلور، عن سعادته لتنظيم إفطار مفتوح، وقال إن أعضاء المؤسسة “لا يطيقون الانتظار للترحيب بالجميع”.

اقرأ أيضًا:

تسجيل 800 ألف عمرة في رمضان من خارج المملكة.. حتى الآن

التعاون مع مشروع الخيمة الرمضانية

وأشارت المؤسسة الإنجليزية أن الفعالية ستقام بالتعاون مع “مشروع الخيمة الرمضانية”، وهي مؤسسة خيرية حائزة على جوائز، وتأسست عام 2013.

وتهدف الخيمة الرمضانية إلى التقريب بين المجتمعات وتعزيز وفهم معاني شهر رمضان.

اقرأ أيضًا:

11 شركة متخصصة لتقديم الإفطار بالمسجد النبوي خلال رمضان

حملة “لا للكراهية”

وكان تشيلسي أطلق في 2021 حملة “لا للكراهية”، حيث اتخذ النادي إجراءات ضد العنصرية وخطاب الكراهية والتمييز، وعمل في المقابل على تعزيز مبادئ المساواة، والتنوع، والشمول.

اقرأ أيضًا:

11 شركة متخصصة لتقديم الإفطار بالمسجد النبوي خلال رمضان

 

الكلمات الدلالية:
إفطار جماعي في رمضان إفطار رمضان الجالية المسلمة في تشيلسي الدوري الإنجليزي المساجد المحلية المشجعون تشيلسي شهر رمضان طلاب المدارس كرة القدم مشروع الخيمة الرمضانية ملعب ستامفورد بريدج

مواد ذات صلة

المزيد
دراسة أمريكية: الإسلام سيكون الديانة الأكثر انتشاراً في العالم بحلول 2060

دراسة أمريكية: الإسلام سيكون الديانة الأكثر انتشاراً في العالم بحلول 2060

٠٣:٣٨ م، الأربعاء، ٢٦ يوليو ٢٠١٧
«كبار العلماء» تدعو إلى الإسهام في حملة خادم الحرمين لإغاثة الشعب السوري

«كبار العلماء» تدعو إلى الإسهام في حملة خادم الحرمين لإغاثة الشعب السوري

١٢:٥٥ م، الثلاثاء، ٢٧ ديسمبر ٢٠١٦
بسبب الغبار.. إلغاء وتأخير عدد من الرحلات في مطار بيشة

بسبب الغبار.. إلغاء وتأخير عدد من الرحلات في مطار بيشة

١١:١٠ م، الخميس، ٠٢ أبريل ٢٠١٥
زلزال بقوة 6.8 يهز وسط اليابان

زلزال بقوة 6.8 يهز وسط اليابان

٠٤:٥٩ م، السبت، ٢٢ نوفمبر ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *