علامة تحذيرية للسكتة الدماغية تظهر في الصباح.. تعرف عليها

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هناك أعراض تقليدية للإصابة بالسكتة الدماغية، قد تشمل تدلي الوجه، وصعوبة الكلام، وفقدان الإحساس في جانب واحد من الجسم، لكن هل تعلم أن فقدان البصر – المعروف باسم جلطة العين – يمكن أن يشير إلى خطر الإصابة بهذه الحالة أيضًا؟

وتحدث السكتة الدماغية عندما ينقطع تدفق الدم والأكسجين إلى الدماغ، بسبب نقص تدفق الدم إلى العصب البصري.

وتحتوي كل عين من العينين على عصب بصري يتصل بالدماغ، والذي ينقل المعلومات المرئية من شبكية العين (منطقة حساسة للضوء في الجزء الخلفي من العين تساعد في التقاط صورة لما تراه) إلى منطقة القشرة القذالية في الدماغ، تفسر تلك المنطقة الصورة إلى ما نعتبره بصريًا.

وحذر “بن ميديسن”، وهو النظام الصحي بجامعة بنسلفانيا، من أن معظم الناس يعانون من فقدان البصر في عين واحدة عند الاستيقاظ في الصباح، دون أن يشعروا بأي ألم.

قد يعاني الشخص المصاب من إعتام أو ظل في النصف العلوي أو السفلي من المجال البصري. الأعراض الأخرى التي قد يلاحظها هي الحساسية للضوء، أو قدرة أقل على رؤية التباين، وفقًا لصحيفة “ذا صن”.

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هل أنت معرض لخطر الإصابة بسكتة دماغية؟

وفقًا لـ “بن ميديسن”، فإن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية هم المسنون وما أكبر من 45 عامًا، و10 في المئة فقط ممن تقل أعمارهم عن 45 عامًا.

ويمكن أن تزيد الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية من خطر الإصابة بهذه الحالة.

في بعض المرضى الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية، ينخفض ضغط الدم بشكل ملحوظ أثناء النوم، مما يقلل من الدورة الدموية عبر الشرايين، ويزيد من فرصة الإصابة بسكتة دماغية.

ويكون خطر الإصابة بسكتة دماغية أعلى إذا كانت الثقبة البصرية أصغر من المتوسط – تدخل الألياف العصبية العين من خلال هذه الفتحة عند المرور إلى الدماغ وأسفل العصب البصري.

إذ تزيد الثقبة البصرية الأصغر من خطر الإصابة بجلطة في العين، وعلى الرغم من أن العلاقة غير مفهومة جيدًا، إلا أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية ويتناولون أيضًا عقار الفياجرا هم أكثر عرضة للإصابة بالمرض.

خطر الإصابة بجلطة في العين

وفقًا لمستشفى “مورفيلدز للعيون”، فإن الحالات التالية تزيد خطر الإصابة بجلطة في العين:

-ضغط الدم المرتفع

-ارتفاع الدهون

-مرض الزرق

-السكري

-التدخين

-بعض اضطرابات الدم النادرة

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ماذا أفعل إذا أُصبتُ بجلطة عينية؟

في أشد أشكالها، يمكن أن تؤدي السكتة الدماغية إلى العمى التام في العينين، لكن في بعض الحالات، تؤدي إلى انسداد مؤقت في العصب البصري وتعود الرؤية بسرعة.

وقالت الدكتورة بيرس كين – استشاري جراحة العيون في مستشفى مورفيلدز للعيون – بمؤسسة القلب البريطانية، إن هذا غالبًا ما يوصف بأنه “جلطة صغيرة” .

وحثت أي شخص يعاني من فقدان مفاجئ في الرؤية على استشارة طبيب العيون على وجه السرعة.

وكتبت الدكتورة كين: “إذا تم تشخيص السكتة الدماغية في العين في غضون أربع ساعات من حدوثها، فقد يكون من الممكن التخلص من الجلطة عن طريق تدليك العين وإعطاء الأدوية لخفض الضغط في العين”.

وحذرت من خطر تأخر العلاج لمدة 24 ساعة أو أكثر، ناصحة بأنه حتى في عدم استعادة البصر، يجب استشارة الطبيب بعد الإصابة بجلطة في العين، تفاديًا لخطر متزايد للإصابة بسكتة دماغية في الدماغ.

عوامل تساعد على الإصابة بسكتة دماغية

وفقًا لهيئة الخدمات الصحية ببريطانيا، فإن هناك عوامل تسرع بشكل خطير من خطر الإصابة بسكتة دماغية لأنها يمكن أن تضيق الشرايين:

-التدخين

-ارتفاع ضغط الدم

-البدانة

-ارتفاع مستويات الكوليسترول

-السكري

-الإفراط في تناول الكحول

قد يكون الشخص أيضًا معرضًا لخطر الإصابة بسكتة دماغية عندما يعاني من عدم انتظام ضربات القلب “الرجفان الأذيني” .

أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية – وقد يواجهون فترات تعافي أبطأ.

وكشف باحثون أن فصيلة الدم يمكن أن تتنبأ بخطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

وتوصل خبراء في الولايات المتحدة إلى أن الإصابة بالهربس النطاقي تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية لمدة تصل إلى عام بعد الإصابة.

ما أعراض السكتة الدماغية؟

-تدلى الوجه

-صعوبة الكلام

-ضعف مفاجئ أو تنميل في جانب واحد من الجسم

-صعوبة في الكلام

-عدم وضوح الرؤية المفاجئ أو فقدان البصر

-ارتباك مفاجئ أو دوار أو عدم ثبات

-صداع مفاجئ وشديد

-صعوبة فهم ما يقوله الآخرون-صعوبة في البلع.