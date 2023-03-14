القبض على 4 مواطنين لسلبهم آخر مبلغًا ماليًا وبندقية هوائية في عسير

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شرطة محافظة بارق بمنطقة عسير أنها تمكنت من القبض على 4 مواطنين لسلبهم آخر مبلغًا ماليًا وبندقية هوائية.

وأوضحت أن المتهمين، اعتدوا على أحد الأشخاص وسلبوه مبلغًا ماليًا وبندقية هوائية، مؤكدة أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

ضبط مخالفين لنظام أمن الحدود

قبضت شرطة محافظة رجال ألمع في منطقة عسير على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بحوزتهما 688 جرامًا من مادة الحشيش المخدر و139 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر وممنوعات وسلاحان أبيضان، وأنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.

وفي وقت سابق، قبضت قوة المهمات والواجبات الخاصة بمنطقة عسير على مواطنة لنقلها مخالفتين لنظام أمن الحدود من الجنسية الصومالية، ومواطن لإيوائه في شقة مستأجرة من قبله 10 مخالفات لنظام أمن الحدود من الجنسية ذاتها، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالة المخالِفات لجهة الاختصاص، ومن نقل وآوى إلى النيابة العامة.

عقوبة تسهيل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

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