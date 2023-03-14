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اليوم.. تركيا تسجل هزة أرضية بقوة 4.7 درجات في كهرمان مرعش

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اليوم.. تركيا تسجل هزة أرضية بقوة 4.7 درجات في كهرمان مرعش

اليوم.. تركيا تسجل هزة أرضية بقوة 4.7 درجات في كهرمان مرعش

اليوم.. تركيا تسجل هزة أرضية بقوة 4.7 درجات في كهرمان مرعش
١١:١٩:٥٢ ص، الثلاثاء، ٢٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٤ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن معهد الزلازل التركي، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل هزة أرضية بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر في كهرمان مرعش جنوبي البلاد.

3 هزات أرضية جديدة تضرب تركيا

يأتي هذا بعد 24 ساعة فقط من تعرض مناطق في ولاية هطاي وملاطية جنوبي تركي لثلاث هزات أرضية صباح أمس الاثنين.

وأفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، بأن منطقة “حصة” بولاية هطاي تعرضت لهزة أرضية بقوة 4.7 درجات، وقعت الهزة في الساعة 05: 23 بالتوقيت المحلي وعلى عمق 11.52 كيلومترًا تحت سطح الأرض.

هزتان بمنطقة بوتورجة بولاية ملاطية

كما تعرضت منطقة بوتورجة بولاية ملاطية، لهزتين أرضيتين بقوة 4.5 درجات في الساعة 4.34 بالتوقيت المحلي وعلى عمق 8 كيلو مترات، أما الهزة الثانية فكانت بقوة 4.5 درجات في الساعة 5.13 بالتوقيت المحلي وعلى عمق 10 كيلو مترات.

فشل دولي تجاه مساعدة متضرري زلزال سوريا

وكشف رئيس لجنة التحقيق المعنية بسوريا لدى الأمم المتحدة باولو بينيرو أن المجتمع الدولي بما فيه الأمم المتحدة والنظام السوري عاشوا فشًا شامًا فيما يخص إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عقب الزلزال.

وفي 6 من فبراير الماضي، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، حيث أودت الكارثة التي كان مركزها ولاية قهرمان مرعش، بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّفت دمارًا ماديًا ضخمًا في 11 ولاية تركية.

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