تفاصيل ملتقى تأهيل المبتعثين لبرنامج خادم الحرمين للابتعاث

تواصل – واس:

تستعــد وزارة التعليــم، ممثلــةً في وكالة الابتعاث ومركــز خدمات الابتعاث لعقــد ملتقــى تـأهيل المبتعثــين، وذلــك خلال الفترة من 18-19 مارس 2023، افتراضيًا عبر تقنيات الاتصال المرئي، وذلك برعاية وزير التعليم يــوسف بن عبدالله البنيــان.

أهداف الملتقى

ويهدف الملتقى الذي يستمر لمدة يومين إلــى الإسهام في تقديم مواضيع تهم رحلة المبتعث من خلال شرح للمنصات والخدمات الإلكترونية بخدمات الابتعاث.

كما يهدف إلى التعريف بدور الجهات المساندة للمبتعث داخل الوزارة وخارجها، وإكساب المبتعثين مهارات التواصل الثقافي والحضاري والإنساني، وأخيراً إتاحة الفرصة للمبتعثين لتقديم الاستفسارات في شتى المجالات.

اقرأ أيضًا:

للعام الثالث.. “التعليم” تعلن فتح باب التقديم لبرامج الابتعاث

وتم تخصيص ملتقى تأهيل المبتعثين في نسخته الحالية؛ ليشمل الطلبة المبتعثين المستجدين للمرحلة الرابعة من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، وهي مسارات: الرواد، إمداد والبحث والتطوير، إضافةً إلى طلبة مسار التخصصات الصحية ومسار التميّز للابتعاث.

وسيتضمّن الملتقى جلسات حوارية وتعريفية بمشاركة عدد من المختصين والأكاديميين وممثلي الجهات الحكومية، والملحقين الثقافيين في دول الابتعاث.

برنامج خادم الحرمين للابتعاث الخارجي

برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي هو برنامج حكومي أطلقه الملك عبد الله بن عبد العزيز في عام 1426هـ / 2005، ويستهدف جميع الطلبة والطالبات من خريجي الداخل والخارج ممن تنطبق عليهم الشروط والضوابط.

اقرأ ايضًا:

تحذير مهم من مركز خدمات الابتعاث.. التفاصيل

وشهد البرنامج في عهد خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز تحولات شكلت في مجملها انعكاسا لرؤية المملكة 2030 التي أطلقها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وذلك من خلال استحداث الابتعاث لتخصصات مواكبة للعصر الحالي، وربطه بالوظائف المطروحة في سوق العمل ورفع كفاءته، وتطوير تقنيات إدارته.