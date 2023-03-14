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غزيرة.. “العقيل” يتوقع استمرار تساقط الأمطار على المملكة حتى نهاية الأسبوع
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غزيرة.. “العقيل” يتوقع استمرار تساقط الأمطار على المملكة حتى نهاية الأسبوع

غزيرة.. “العقيل” يتوقع استمرار تساقط الأمطار على المملكة حتى نهاية الأسبوع

غزيرة.. “العقيل” يتوقع استمرار تساقط الأمطار على المملكة حتى نهاية الأسبوع
١٠:٢٨:٠٠ ص، الثلاثاء، ٢٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٤ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قال محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل: إن التوقعات تشير إلى استمرار الأمطار المتوسطة والغزيرة إلى نهاية الأسبوع.

استمرار الأمطار والسيول لنهاية الأسبوع

وأوضح في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن كميات الأمطار المتساقطة على عسير وجنوب المملكة، من المتوقع أن تستمر مع جريان السيول على مختلف محافظات خاصة أبها وكلما اتجهنا شرقًا.

تسجيل أعلى كمية أمطار في عسير

وأضاف أن اليوم ومنذ التاسعة صباحًا تم رصد هطول أعلى كمية أمطار عبر محطات المركز الوطني للأرصاد كانت في منطقة عسير في أبها حيث بلغت 47،6مليمتر، وتعتبر كمية أمطار غزيرة جدًا.

استمرار حالة عد الاستقرار

وأشار إلى الرياض شهدت أيضًا تساقط كميات غزيرة من الأمطار، خاصة في الخرج حيث وصلت لـ 17مليمتر تقريبًا، مضيفًا أنه في المجمل فإن الأمطار وحالة عدم الاستقرار مستمرة مع تساقط حبات البرد خاصة في منطقة عسير.

أمطار وسيول من اليوم وحتى الخميس

وحذر من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحبها رياح نشطة السرعة قد تصل إلى أكثر من 50 كيلو متر في الساعة مثيرة للغبار تؤدي لتدنٍ في الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد وجريان للسيول تستمر حتى يوم الخميس المقبل على معظم محافظات منطقة عسير والباحة وحائل والقصيم ونجران وجازان وأجزاء من مناطق مكة المكرمة، الرياض والشرقية.

ضرورة توخي الحيطة والحذر

وأهاب المركز بالجميع ضرورة توخي الحيطة والحذر ومتابعة معلومات الطقس عبر خدماته الاتصالية وقنواته الإعلامية وإتباع تعليمات الجهات المعنية.

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