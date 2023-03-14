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عاجل.. فتح باب التقديم لوظائف بشركة طيران الرياض

عاجل.. فتح باب التقديم لوظائف بشركة طيران الرياض

عاجل.. فتح باب التقديم لوظائف بشركة طيران الرياض
١١:٠٣:٠٣ ص، الثلاثاء، ٢٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٤ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تعلن شركة طيران الرياض، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن فتح باب التوظيف (للجنسين) لحملة الثانوية فأعلى.

وفيما يلي التفاصيل:

المسميات الوظيفية:

– مدير أول – التوظيف
– مدير – Onboarding
– مدير – المكافآت والأداء
– نائب رئيس رعاية العملاء.
– مدير أول مشروعات – الشركات
– مدير أول مشروعات – التجارية وتجربة العملاء.
– مدير الخزينة.
– أخصائي حلقات التزويد.
– مدير أول – مركز الاتصال.
– مدير أول – مبيعات غير مباشرة.
– مدير التوظيف.
– رئيس قسم البيانات والتحليلات.
– مدير – خزينة الشركات.
– مدير أول – خزينة الشركات.
– مدير أول – إدارة المحافظ الرقمية والتكنولوجيا والابتكار (DTI).
– نائب رئيس – المكافآت والأداء.
– مدير أول – الضرائب.
– مدير عمليات الأمن السيبراني.
– مدير أول – التصميم الداخلي.
– مدير أول – عمليات التموين.
– مهندس مرخص – كابينة.
– مدير – الثقافة والفعاليات.
– ميكانيكي طائرات.
– فني طائرات – مقصورة.
– فني طائرات – هيكل الطائرة.
– فني طائرات – الكترونيات الطيران.
– مهندس مرخص – هيكل الطائرة.
– مهندس مرخص – إلكترونيات الطيران.
– نائب رئيس – الشحن.
– مدير أول – مركز الاتصال.
– طاقم طائرة.
– كابتن طيّار.
-موظف أول.
والمزيد …

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طريقة التقديم:

أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف؛ بدءاً من تاريخ 14 مارس 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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