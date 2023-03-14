عاجل.. فتح باب التقديم لوظائف بشركة طيران الرياض

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تعلن شركة طيران الرياض، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن فتح باب التوظيف (للجنسين) لحملة الثانوية فأعلى.

وفيما يلي التفاصيل:

المسميات الوظيفية:

– مدير أول – التوظيف

– مدير – Onboarding

– مدير – المكافآت والأداء

– نائب رئيس رعاية العملاء.

– مدير أول مشروعات – الشركات

– مدير أول مشروعات – التجارية وتجربة العملاء.

– مدير الخزينة.

– أخصائي حلقات التزويد.

– مدير أول – مركز الاتصال.

– مدير أول – مبيعات غير مباشرة.

– مدير التوظيف.

– رئيس قسم البيانات والتحليلات.

– مدير – خزينة الشركات.

– مدير أول – خزينة الشركات.

– مدير أول – إدارة المحافظ الرقمية والتكنولوجيا والابتكار (DTI).

– نائب رئيس – المكافآت والأداء.

– مدير أول – الضرائب.

– مدير عمليات الأمن السيبراني.

– مدير أول – التصميم الداخلي.

– مدير أول – عمليات التموين.

– مهندس مرخص – كابينة.

– مدير – الثقافة والفعاليات.

– ميكانيكي طائرات.

– فني طائرات – مقصورة.

– فني طائرات – هيكل الطائرة.

– فني طائرات – الكترونيات الطيران.

– مهندس مرخص – هيكل الطائرة.

– مهندس مرخص – إلكترونيات الطيران.

– نائب رئيس – الشحن.

– مدير أول – مركز الاتصال.

– طاقم طائرة.

– كابتن طيّار.

-موظف أول.

والمزيد …

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طريقة التقديم:

أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف؛ بدءاً من تاريخ 14 مارس 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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