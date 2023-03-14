منصة مدرستي.. معلومات يحتاجها كل طالب للدراسة “عن بُعد”

تواصل – فريق التحرير:

فرض فيروس كورونا الذي تحول إلى جائحة عالمية عقب انتشاره في ديسمبر 2019، واقعًا جديدًا في العالم في ظل المخاوف من انتشار العدوى، كان من ثمرتها تحويل الدراسة في كثير من دول العالم إلى الدراسة عن بعد، عبر المنصات الإلكترونية.

وجاء إطلاق منصة “مدرستي” كأحد الإجراءات التي اتخذتها المملكة لمواجهة الجائحة، مع إعلان وزارة التعليم تعليق الدراسة مؤقتًا في جميع مناطق ومحافظات المملكة اعتبارًا من 9 مارس 2020 حتى إشعار آخر قي القرار مدارس ومؤسسات التعليم العام والأهلي والجامعي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الحكومية والأهلية. والبدء في تفعيل الدراسة عن بعد لجميع المراحل التعليمية.

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أكثر من 6 ملايين طالب يستفيد من المنصة

ويستفيد من المنصة أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة في أكثر من 250 ألف فصل افتراضي يومي، بالإضافة إلى 525 ألف معلم ومعلمة وأولياء الأمور وقادة المدارس والمشرفين التربويين، الذين بإمكانهم التفاعل في نظام تعليمي متعددة المسارات والمهام.

وتسمح المنصة للطلاب بالتواصل مع المعلمين ومع أقرانهم في المدرسة، وإجراء المناقشات مثل تلك التي تجري في اليوم الدراسي، كما تتيح للطلاب حل الواجبات، وخوض الاختبارات، ورؤية نتيجة تلك الاختبارات وملاحظات المعلمين، وذلك يسرى على جميع المراحل التعليمية.

واختارت منظمة اليونسكو العالمية المملكة ضمن أفضل 4 نماذج عالمية على صعيد التعليم الإلكتروني بجانب (كوريا الجنوبية والصين وفنلندا).

واعتمدت الإطار التقويمي الذي أعده المركز الوطني للتعليم الإلكتروني؛ من خلال الدراسة الدولية التي تقوم بها المنظمة لأفضل الممارسات العالمية في التعليم الإلكتروني.

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الدخول إلى منصة مدرستي

ويتم الدخول إلى منصة مدرستي عبر الآتي:

-الربط بين حساب مايكروسوفت وحساب توكلنا والذي قامت بإنشائه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

-الدخول إلى منصة مدرستي (اصغط هنا)

-إدخال البريد الخاص والذي أرسل إليه، ومن ثم إدخال كلمة المرور.

-الدخول إلى الفصول الافتراضية.

-الدخول إلى رابط الدرس المسجل ومشاهدة الفيديو الخاص بالحصة.

-يمكن حضور حصة افتراضية غير مسجلة بالضغط على حضور حصة غير مسجلة.

-بعد فتح التطبيق وتسجيل الدخول يتم نقل الطالب إلى الحصة الافتراضية والضغط على كلمة الانضمام، والانتظار حتى يتم قبول الطلب من قبل المعلم.

ويتميز النظام الذي طَرَحَتهُ شركة مايكروسوفت وهو “مايكروسوفت تيمز” بسرعته وقدرته على احتمال العديد من المستخدمين في نفس الوقت.

دخول مدرستي عبر توكلنا

للدخول على منصة مدرستي التعليمية الإلكترونية من خلال تطبيق توكلنا، قم باتباع الخطوات الآتية:

– قم بزيارة موقع تطبيق توكلنا.

– اضغط على تسجيل الدخول الموجود أعلى صفحة التبويب.

-قم بإدخال رقم الهوية أو رقم جوال المستخدم.

– قم بتدوين كلمة المرور ثم العلامة على مربع أنا لست روبرت.

-قم بالضغط على رابط بيانات منصة مدرستي.

-اكتب اسم المستخدم البريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم، انقر على كلمة المرور التي يتم إرسالها عبر رسالة نصية، وكتابة كلمة المرور مرة أخرى في المكان المخصص لذلك.

-قم بتسجيل الدخول من المايكروسوفت، وإدخال البريد الالكتروني، والضغط على “التالي”.

-اكتب كلمة المرور والضغط على التسجيل.

-أدخل كلمة مرور جديدة.

-اختيار طريقة التواصل من خلال رقم الجوال أو البريد اﻹلكتروني.

-يمكنك الاختيار بين تسجيل الخروج أو الدخول، وبذلك تكون تمت عملية التسجيل بنجاح.