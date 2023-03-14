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قدم الآن.. 5 حالات تمنحك الحق في صرف تعويض “ساند”
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قدم الآن.. 5 حالات تمنحك الحق في صرف تعويض “ساند”

قدم الآن.. 5 حالات تمنحك الحق في صرف تعويض “ساند”

قدم الآن.. 5 حالات تمنحك الحق في صرف تعويض “ساند”
١٠:٠٢:٠٩ ص، الثلاثاء، ٢٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٤ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن هناك عدد من الحالات تمنح المستفيد الحق في صرف تعويض ناظن “ساند”.

تمهير لا يؤثر على صرف تعويض ساند

وأوضحت أن التسجيل في برنامج تمهير لا يؤثر على صرف تعويض ساند، ويتم إيقاف صرف تعويض ساند إذا أصبح للمستفيد دخل شهري من عمل أو نشاط خاص، وأنه يمكن للمستفيد الاطلاع على شروط استحقاق ساند عبر هذه الرابط.

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أسباب الاستبعاد المؤهلة لصرف تعويض ساند

وأضافت أنه بإمكان المشترك التقدم بطلب صرف ساند في حال تم استبعاده بأحد الأسباب التالية مع توفير الشروط الأخرى المؤهلة للاستحقاق وفقًا للمادة الثامنة و العاشرة من النظام:

1 – الإفلاس، ويكون في حال إشهار المنشأة إفلاسها وفق الأنظمة.

2 – إنهاء النشاط، وذلك عن إنهاء علاقة بسبب إنهاء نشاط المنشأة نهائيًا.

3 – الفصل بموجب المادة 77، وذلك عند فصل وفق أحكام المادة 77، من نظام العمل.

4 – انتهاء العقد أو عدم التجديد برغبة صاحب العمل، فإذا انتهى عقد العمل ولم يرغب صحاب العمل في تجديد العقد مع رغبة المشترك بتجديده.

5 – الأحكام القضائية المثبتة أن ترك العمل للعمل لأسباب راجعة لصاحب العمل، وذلك في حين صدور قرار من الجهة المختصة بثبوت فسخ العقد بسبب راجع لصاحب العمل.

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