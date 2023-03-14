7 ملايين يموتون سنويًا.. دراسة تدق ناقوس الخطر بشأن تلوث الهواء

تواصل – وكالات:

كشفت دراسة، أن جميع سكان العالم تقريبًا يتنفسون هواءً ملوثًا، حيث يعيش 0.001 في المئة فقط في أماكن لا تتجاوز فيها مستويات الجسيمات الدقيقة حدود جودة الهواء السنوية.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، يموت حوالي 7 ملايين شخص في جميع أنحاء العالم بشكل مبكر كل عام بسبب تلوث الهواء المحيط.

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الحد اليومي للتعرض لجزيئات (بي إم 2.5 )

وفي جميع أنحاء العالم، تم تجاوز الحد اليومي للتعرض لجزيئات (بي إم 2.5 ) المحيطة في المتوسط، التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية في أكثر من 70 في المئة من الأيام في عام 2019، وفقًا للنتائج المنشورة في مجلة “لانسيت بلانيتاري هيلث”.

وجسيمات (بي إم 2.5) عبارة عن جسيمات دقيقة يبلغ قطرها أقل من 2.5 ميكرومتر، وهي وحدة طول تساوي جزءًا من الألف من المليمتر.

وخفضت منظمة الصحة العالمية متوسط حد التعرض السنوي الموصى به لـ (بي إم 2.5) من 10 إلى 5 ميكروجرام (جزء من الألف من الجرام) لكل متر مكعب من الهواء في عام 2021.

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آسيا في المقدمة

ووفقًا لنتائج الدراسة، بلغ المتوسط السنوي العالمي لـ (بي إم 2.5 ) 3.22 ميكروجرام لكل متر مكعب من الهواء.

وأعلى قيمة تم قياسها في شرق آسيا عند 50، تليها جنوب آسيا بـ 37.2، وشمال إفريقيا بـ 30.1 .

وانخفضت المستويات إلى أدنى مستوى في استراليا ونيوزيلندا (8.5) بقية أوقيانوسيا (12.6 ) وأمريكا الجنوبية (15.6)، بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ).

وتم تجاوز القيمة القصوى اليومية البالغة 15 ميكروجرامًا لكل متر مكعب من الهواء الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية في أكثر من 70 في المئة من جميع الأيام في جميع أنحاء العالم.

وفي أكثر من 90 في المئة من جميع الأيام في شرق وجنوب آسيا.

وتوصل الباحثون إلى أن مستويات الجسيمات الدقيقة انخفضت فقط في أوروبا وبعض مناطق أمريكا الشمالية وأفريقيا.