في 2022.. “الصحة” تُنفّذ ربع مليون عملية جراحية في مختلف التخصصات

تواصل – واس:

أعلنت وزارة الصحة، أنها أجرت 290.140 عملية جراحية غير حرجة في مختلف التخصصات الجراحية خلال عام 2022م في مختلف مناطق المملكة.

ربع مليون عملية جراحية في مختلف التخصصات

وأوضحت الوزارة أنها قدمت للمستفيدين العديد من خدمات الرعاية الصحية ، وتمثلت في إجراء 49662 عملية في منطقة الرياض، 8765 في منطقة تبوك، 13866 في محافظة الطائف، 5543 في محافظة القريات، 2631 في محافظة القنفذة، 22157 في منطقة القصيم.

عملية جراحية غير حرجة في كل المناطق

وفي منطقة الحدود الشمالية أجرت الوزارة 7106 عملية، و10146 في منطقة نجران، و16196 في منطقة مكة المكرمة، و17853 في منطقة المدينة المنورة، و 19919 في منطقة جازان، و18594 في محافظة جدة.

كما أجرت 10162 في منطقة حائل، و6935 في محافظة حفر الباطن، و20184 في المنطقة الشرقية، و7616 في محافظة بيشة، و8771 في منطقة الباحة، و 24428 في منطقة عسير، و5937 في منطقة الجوف، و13669 في محافظة الأحساء.

الجراحة العامة كانت أعلى التخصصات

وأضافت أن الجراحة العامة كانت أعلى تخصص في الإنجاز بنسبة 21%، يليها جراحة النساء والولادة بنسبة 14%، ثم جراحة العيون بنسبة 13%، بالإضافة إلى وضع خطط إستراتيجية للتعافي من آثار جائحة كورونا على خدماتها الصحية.

رصد قوائم الانتظار للعمليات الجراحية

وأكدت أن مركز عمليات الرعاية الثانوية والمتخصصة بالمركز الوطني الصحي للقيادة والتحكم، قام بمتابعة ورصد قوائم الانتظار للعمليات الجراحية الروتينية وضمان وصول الخدمة وجدولة العملية خلال 36 يوم وهو من أحد مستهدفات “الصحة” لتعزيز سهولة الوصول للخدمات الصحية.

متابعة 18.000 مريض شهريًا

وبينت أن متوسط المرضى المضافين إلى قائمة الانتظار يقارب 18.000 مريضًا شهرياً على مستوى مستشفيات الوزارة، وكانت جراحة السمنة، الأسنان، العيون, التجميل، الأطفال، والعظام أعلى التخصصات في قوائم الانتظار.

تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030م

وأشارت على أن مركز عمليات الرعاية الثانوية والمتخصصة بالتعاون مع برنامج أداء الصحة، هم أحد مراكز العمليات التي تعمل ضمن المركز الوطني الصحي للقيادة والتحكم في الوزارة، إلى جانب الوكالة المساعدة لخدمات المستشفيات.

مؤكدة أن ذلك يأتي في إطار تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030م لتعزيز الصحة العامة، والوقاية من الأمراض، وتحسين الوصول إلى الخدمات الصحية من خلال التغطية المثلى والتوزيع الجغرافي الشامل والعادل، وتوسيع تقديم خدمات الصحة الإلكترونية والحلول الرقمية، وتحسين جودة الخدمات الصحية.

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