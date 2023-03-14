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“انخفاض الإسترليني واليورو”.. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم

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“انخفاض الإسترليني واليورو”.. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم

“انخفاض الإسترليني واليورو”.. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم

“انخفاض الإسترليني واليورو”.. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم
٠٩:٤٣:١٨ ص، الثلاثاء، ٢٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٤ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الثلاثاء 14 من مارس، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، اليوم، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.02 .

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.97

دينار كويتي 12.25

ريال عماني 9.76

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.57

فرنك سويسري 4.12

أسعار العملات أمس

وأمس، سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.03 .

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، أمس، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.96

دينار كويتي 12.24

ريال عماني 9.75

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.55

فرنك سويسري 4.10

الدولار يهوي

وأمس، انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية أمام ستة عملات، 0.153% إلى 104.080. وارتفع الين الياباني 0.34% إلى 134.52 أمام الدولار وهو أعلى مستوى في شهر مع تحرك المستثمرين صوب العملات الآسيوية التي تمثل ملاذا آمنا.

وارتفع اليورو 0.44% إلى 1.069 دولار وبلغ أحدث سعر للجنيه الاسترليني 1.2085 دولار بارتفاع 0.47% خلال اليوم، بينما صعد الدولار الأسترالي 0.79% إلى 0.663 دولار كما ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.36% إلى 0.616 دولار.

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الكلمات الدلالية:
الدرهم السعودية العملات المملكة اليورو سعر اليورو

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