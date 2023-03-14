كلام في سرك.. 6 خطوات لتفعيل خدعة “واتساب”!

تواصل – وكالات:

ربما نتلقى رسائل طويلة على “واتساب” لا نرغب في إشعار مرسلها بقراءتها؛ وذلك لتجنب الدخول في محادثة قد يكون الوقت غير مناسب لها.

وهذا الحل الذكي مخصص لمستخدمي “أندرويد” فقط، ولكن بإمكان مالكي “آيفون”، بالطبع، تعطيل إيصالات القراءة في “واتساب” نفسه، لمنع أي شخص من رؤية العلامتين الصغيرتين باللون الأزرق، وفقًا لموقع “روسيا اليوم”.

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كيف أقرأ الرسائل الطويلة دون إخطار الآخرين؟

-عليك أولاً أن تضغط باستمرار على الصفحة الرئيسة على هاتفك.

-بعد ذلك، ستحتاج إلى النقر فوق “الأدوات” وستعرض الشاشة الرئيسة جميع الأدوات المحددة المتاحة.

-في هذه المرحلة، تحتاج إلى البحث عن أداة “واتساب” وسحبها إلى الشاشة الرئيسة.

-ثم انقر فوق “تم” عند نقل الأداة بنجاح إلى الصفحة الرئيسة. ويمكنك أيضًا جعلها في وضع ملء الشاشة، ما يسهل قراءة الرسالة.

-وبعد اكتمال ذلك، قم بالتمرير لأسفل لقراءة جميع رسائلك (ستكون أحدثها في الأعلى).

-وتذكر: لا تنقر على الرسالة نفسها وإلا فستكون هذه الحيلة المفيدة بلا استفادة!.

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