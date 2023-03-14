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الذهب يواصل ارتفاعه اليوم.. وعيار 21 يسجل 201 ريال

الذهب يواصل ارتفاعه اليوم.. وعيار 21 يسجل 201 ريال

الذهب يواصل ارتفاعه اليوم.. وعيار 21 يسجل 201 ريال
٠٩:٣٧:١٧ ص، الثلاثاء، ٢٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٤ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 14 من مارس داخل المملكة، حيث سجل عيار 24 نحو 229.92 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 210.76 ريال.

عيار 21 يسجل 201.18 ريالًا

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 201.18 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 172.44 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 134.12 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 114.96 ريال.

فيما بلغت أسعار أوقية الذهب 7150 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1609 ريالاً وأسعار كيلو الذهب 229,915 ريال.

أسعار الذهب أمس

وأمس، سجل عيار 24 نحو 227.24 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 208.30 ريال.

كما سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 198.84 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 170.43 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 132.56 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 113.62 ريال.

فيما بلغت أسعار أوقية الذهب 7067 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1591 ريالاً وأسعار كيلو الذهب 227,238 ريال.

أسعار الذهب عالميًا

وصعدت أسعار الذهب، أمس الاثنين، إلى أعلى مستوى في 5 أسابيع، واندفع المستثمرون نحو الذهب كملاذ آمن، بعد انهيار وإفلاس بنك سيليكون فالي.

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 1877.30 دولار للأوقية، حلول الساعة (00:51) بتوقيت جرينتش، بعدما سجل أعلى مستوياته منذ 3 فبراير في وقت سابق خلال الجلسة عند 1893.96.

وفي الوقت نفسه، زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.8% إلى 1882.10 دولار للأوقية بحسب “رويترز”.

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