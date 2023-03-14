خبير طقس يحذر من تكرار الإعصار “تورنادو” الذي ضرب الطائف ويكشف سر قوته

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كشف خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، سر الفيديو المتداول للإعصار الذي ضرب عصر الأحد، الهجن، كبرى عشيرة شمال محافظة الطائف.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الإعصار الذي شوهد في الطائف أمس الأول تسبب في تلفيات ولم تنتج عنه أي إصابات ولله الحمد.

تعريف الإعصار تورنادو

وأضاف أن الإعصار تورنادو هو عبارة عن مسارات عامودية من الهواء يعمل على الدوران بشكل عنيف، ويمتد من عاصفة رعدية إلى الأرض، ونظرًا إلى أن الرياح غير مرئية فإننا لا نستطيع رؤية إعصار تورنادو ما لم يتشكل قمعًا للتكثيف والذي يتكون من قطرات الماء والغبار والحطام.

مقدار قوته التدميرية

وبين أن سرعة مثل هذا الإعصار قد تتجاوز 100كم، وعادة يحدث في السحب الركامية العملاقة ويصحبه أحيانًا بأمطار غزيرة وحبات برد، كما أنه قد يمسح الأرض التي أمامه وبحسب سرعته يكون مقدار قوته التدميرية.

احتمال تكرار مثل هذا الإعصار أمر وارد

وشار إلى أن مساحة هذا الإعصار عادة ما تكون من كيلو إلى كيلو ونصف متر، وهو قليل الحدوث في منطقة الجزيرة العربية، لكنه أحيانًا يحدث خاصة في المرحلة الانتقالية الخريف والربيع، وأن احتمال تكرار مثل هذا الإعصار أمر وارد.

“الأرصاد” يعلق على ظاهرة إعصار الطائف

فيما علق المركز الوطني للأرصاد، على ظاهرة الإعصار الذي ضرب محافظة الطائف، بعد انتشار العديد من الفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

العواصف الرعدية

وقال المتحدث الرسمي لـ”الأرصاد” إن: الظاهرة الجوية المرصودة بمحافظة الطائف تصنف كإعصار قمعي ولا يتكرر حدوثها بشكل دائم، وغالبًا ما يرتبط حدوثها بالعواصف الرعدية الشديدة، وتحدث في نطاق ضيق ولفترة زمنية محدودة.

تحذيرات الأرصاد

وأضاف أن المركز رصد تكرار هذه الحالة خلال السنوات الماضية، وبالرغم من كون الظاهرة محدودة التأثير، إلا أنه ينصح ننصح الجميع بعدم الاقتراب منها وأخذ الاحتياطات اللازمة في مثل هذه الحالات والتواصل مع المركز الوطني للأرصاد للإبلاغ عنها من خلال وسائل التواصل أو الرقم “1987”.

الإعصار القمعي

وفي مشاهدة نادرة الحدوث، رصدت مقاطع فيديوهات متداولة، لحظة وصول الإعصار إلى بعض سواحل المملكة، ووثقت تلك المشاهد التي تداولها رواد وسائل التواصل الاجتماعي بالمملكة، “الإعصار القمعي” قبالة سواحل الطائف وجازان.

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