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هاشتاق “أمطار الرياض” يتصدر الترند.. ومغردون: “أمطر على قلوبنا جبرًا وفرحًا وخيرًا”

هاشتاق “أمطار الرياض” يتصدر الترند.. ومغردون: “أمطر على قلوبنا جبرًا وفرحًا وخيرًا”

هاشتاق “أمطار الرياض” يتصدر الترند.. ومغردون: “أمطر على قلوبنا جبرًا وفرحًا وخيرًا”
٠٩:٣٥:٥٦ ص، الثلاثاء، ٢٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٤ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “أمطار الرياض”، الترند، في المملكة، صباح اليوم الثلاثاء، مع استمرار هطول الأمطار على أنحاء عديدة من المنطقة.

وتداول مغردون العديد من الفيديوهات التي توضح تأثر العديد من الأماكن بالأمطار المتساقطة التي وصلت إلى حد السيول.

أدعية مؤثرة وقت المطر

وغرد عدد كبير من الأشخاص بأدعية مؤثرة خاصة مع استمرار تساقط الأمطار، حيث يعد من الأوقات المفضلة للدعاء، وكذلك فإنه من الأوقات الممتعة.

وفي حي الشفا بالرياض، تداول مواطنون فيديو لشخص ينزل في الشارع وينظم حركة المرور المتعثرة حتى يتمكن الموظفون من اللحاق بأعمالهم.

ومن بين الأدعية المؤثرة وقت نزول المطر ما قاله أحد المغردين: “اللّهمَ ارزُق أمّهاتِنا لُطفَ القدَر، وصحّةَ الجَسد، وطيبَ الخاطِر، وعافِيةَ الدّهَر”.

الإكثار من الدعاء 

وأضاف آخر: “اللهم كما أمطرت أرضنا برحمتك أمطر على قلوبنا جبراً وفرحاً وخيراً”.

وتابع ثالث: “أَكثِرُوا مِنَ الدُّعَاءِ.. وَاحذَرُوا العَجَلَةَ وَاستِبطَاءَ الإِجَابَةِ، وَكُونُوا عَلَى يَقِينٍ بِقُربِ الفَرَجِ وَحُصُولِ اليُسرِ.. فَوَاللهِ لا غِنى لَنا عَن رَبِّنا طَرفَةَ عَينٍ!”.

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