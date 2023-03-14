الثلاثاء، ٢٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٤ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
تنويه مهم من “حساب المواطن” بشأن صرف الدعم للمتواجدين خارج المملكة
بالفيديو.. “الخثلان” يوضح أهمية اللجوء إلى الله تعالى عند الشدائد
هاشتاق “صلاة الفجر” يتصدر الترند.. ومغردون: “تُنير وجهك وتُصلح دربك”
وفد رسمي كويتي يفحص مساكن الحجاج في مكة
لليوم الثاني.. السيول تجري وتغرق أحياء المزاحمية غرب الرياض
 4 أهداف لتعزيز الأمن العقاري.. و3 طموحات لرقمنة الأرشيف

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

تنويه مهم من “حساب المواطن” بشأن صرف الدعم للمتواجدين خارج المملكة

تنويه مهم من “حساب المواطن” بشأن صرف الدعم للمتواجدين خارج المملكة

تنويه مهم من “حساب المواطن” بشأن صرف الدعم للمتواجدين خارج المملكة
٠٨:٣٠:٣٣ ص، الثلاثاء، ٢٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٤ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

كشف “حساب المواطن” عن آلية احتساب الدعم للمواطنين المتواجدين خارج المملكة، مبينًا الحد الأقصى لشمولهم بالدعم الشهري.

وردًا على سؤال بشأن صرف الدعم للأب المتواجد مع ابنته المبتعثة، أفادت “خدمة المستفيدين” في حسابها الرسمي عبر موقع “تويتر” بأنه “يتم احتساب مجموع الأيام التي يكون فيها المستفيد الرئيس أو أحد التابعين خارج المملكة أكثر من 90 يومًا.

وفي حال تجاوز المدة أكثر من 90 يومًا خلال السنة الميلادية الواحدة سواء بشكل متواصل أو متقطع يتم استقطاعها من دعم حساب المواطن”.

اقرأ أيضًا:

توضيح مهم من “حساب المواطن” بشأن العائل المسجون

حساب المواطن

وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط بالمملكة، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أية مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة، وكذلك لضمان حياة أفضل لمواطنيها.

وسبق أن نوه “حساب الموطن” على أن “البرنامج لا يزال قائمًا”، ردًا على استفسارات للمستفيدين حول ما إذا كان صرف دعم حساب المواطن سوف يتوقف بدءًا من الشهر القادم، موضحًا أن “هناك مراجعة دورية لدراسة ضوابط الدعم وسيتم الإعلان عنها في حال كان هناك أي تغيير فور الانتهاء منها”.

اقرأ أيضًا:

تنبيه مهم من “حساب المواطن” لأصحاب الأصول العقارية

خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا) .

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.

الكلمات الدلالية:
62التسجيل في حساب المواطن أخبار حساب المواطن استحقاق حساب المواطن اعتراض حساب المواطن الدفعة 64 من حساب المواطن برنامج حساب المواطن تحديث حساب المواطن تسجيل حساب المواطن حساب المواطن حساب المواطن 1443 حساب المواطن السعودي حساب المواطن تسجيل حساب المواطن تسجيل جديد دخول حساب المواطن دعم حساب المواطن دفعة مارس من حساب المواطن رابط حساب المواطن رقم حساب المواطن سجيل في حساب المواطن شروط حساب المواطن صرف مستحقات الدفعة طريقة التسجيل في حساب المواطن طريقة التسجيل في حساب المواطن عن طريق الجوال

مواد ذات صلة

المزيد
الضرائب أول الأسباب.. أكثر من 3 آلاف أمريكي يتخلون عن جنسيتهم خلال 2015

الضرائب أول الأسباب.. أكثر من 3 آلاف أمريكي يتخلون عن جنسيتهم خلال 2015

٠٨:٣٧ ص، الأحد، ٠١ نوفمبر ٢٠١٥
وزير الخدمة المدنية: الجدارة هي أساس شغل الوظيفة الحكومية

وزير الخدمة المدنية: الجدارة هي أساس شغل الوظيفة الحكومية

٠٢:٣١ م، الخميس، ٠٥ مارس ٢٠١٥
ميليشيا الحوثي تقصف منازل اليمنيين شرق تعز

ميليشيا الحوثي تقصف منازل اليمنيين شرق تعز

٠٢:٠٣ ص، الأثنين، ٠٧ مارس ٢٠١٦
مقتل وإصابة 96 عراقياً في تفجير جنوب بغداد

مقتل وإصابة 96 عراقياً في تفجير جنوب بغداد

٠٩:٢٢ م، الجمعة، ٢٥ مارس ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *