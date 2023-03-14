بسبب الأحوال الجوية.. تعليق الدراسة حضوريًا اليوم في هذه المناطق والمحافظات

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارات التعليمية بعدد من مناطق المملكة، تعليق الدراسة الحضورية، اليوم الثلاثاء، والاكتفاء بالدراسة عن بعد، على ضوء تقارير المركز الوطني للأرصاد بشأن الأحوال الجوية.

تعليق الدراسة الحضورية بمدارس تعليم تبوك

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، تعليق الدراسة الحضورية اليوم الثلاثاء بجميع مدارس منطقة تبوك ومحافظاتها، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع.

وأوضحت الإدارة إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً -عن بعد-، لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم، عبر منصة “مدرستي”.

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تعليق الدراسة الحضورية بتعليم عسير

أعلنت إدارة التعليم بمنطقة عسير، تعليق الدراسة الحضورية اليوم في المدارس، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

وأشارت الإدارة إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة “مدرستي” لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

تعليق الدراسة الحضورية في بعض قطاعات إدارة تعليم صبيا

حوَّلت إدارة تعليم محافظة صبيا الدراسة عن بُعد نظرًا للحالة المطرية التي تشهدها المنطقة في عدد من القطاعات التي تشرف عليها الإدارة تعليميا.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم صبيا إبراهيم الحازمي أنه بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، فقد تقرر تحويل الدراسة – عن بُعد – عبر منصة مدرستي اليوم بمدارس محافظات فيفاء والداير بني مالك والعيدابي وهروب والريث والدرب لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم، إضافة لمدارس قطاع مركز الفطيحة التابع لمكتب تعليم بيش.

تعليق الدراسة الحضورية بمدارس تعليم ظهران الجنوب

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة ظهران الجنوب، تعليق الدراسة الحضورية اليوم؛ وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع.

وأوضحت أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة “مدرستي” لجميع الطلبة والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

تعليق الدراسة الحضورية بمحافظة سراة عبيدة

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة، تعليق الدراسة الحضورية اليوم في مدارس الإدارة؛ وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع.

وأشارت الإدارة إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة “مدرستي” لجميع الطلبة والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

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تعليق الدراسة الحضورية في منشآت التدريب التقني والمهني بعسير

أعلنت إدارة التدريب التقني والمهني بمنطقة عسير تعليق الدراسة الحضورية اليوم، في الكليات التقنية والمعاهد الصناعية بأبها وخميس مشيط وأحد رفيدة وسراة عبيدة وظهران الجنوب والفرشة وتنومة والنماص وبلقرن ومحايل ورجال ألمع والحريضة، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد ، حرصاً على سلامة الجميع.

وأوضحت الإدارة أن الدراسة ستكون عن بعد عبر “منصة التدريب الإلكتروني” .

تعليق الدراسة الحضورية بمدارس وجامعة نجران

أعلنت إدارة تعليم منطقة نجران تعليق الدراسة الحضورية اليوم الثلاثاء، في جميع المدارس للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس ومكاتب ‎تعليم مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، وخباش، ويدمة، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حرصاً على سلامة الجميع.

وأوضحت أن الدراسة ستكون – عن بعد – عبر “منصة مدرستي” للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

كما أعلنت جامعة نجران تعليق الدراسة الحضورية اليوم الثلاثاء، لطلبة الجامعة في المقر الرئيسي بنجران وفروعها، وذلك حرصاً على سلامة الجميع، مشيرة إلى أن الدراسة ستكون – عن بعد – عبر “البلاك بورد” للطلبة ومنسوبي ومنسوبات الجامعة.

المناطق والمحافظات التي علقت الدراسة

وفيما يلي المناطق التي علقت بها الدراسة اليوم الثلاثاء:

-تبوك

-عسير

-نجران

-الخرج

-بيشة

-الدلم

-رجال ألمع

-القنفذة

-بلقرن

-سراة عبيدة

-ظهران الجنوب

-النماص.

منصة “مدرستي”

ومن المقرر استمرار العملية الدراسية عبر منصة “مدرستي” لجميع الطلبة والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

جامعتا الملك خالد ونجران

كما أعلنت جامعتا الملك خالد ونجران، تعليق الدراسة الحضورية اليوم، للأسباب ذاتها.

حالة الطقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة تتهيأ لهطول الامطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية في العديد من مناطق المملكة.

أمطار غزيرة على منطقة عسير

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا متقدمًا عن تكون أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة، نشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة العاشرة مساءً.

أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان

ونبّة المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان السيول، على محافظات أبوعريش، وأحد المسارحة، والدرب، والطول، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة مساءً.