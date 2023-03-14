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بالفيديو.. “الخثلان” يوضح أهمية اللجوء إلى الله تعالى عند الشدائد

بالفيديو.. “الخثلان” يوضح أهمية اللجوء إلى الله تعالى عند الشدائد

بالفيديو.. “الخثلان” يوضح أهمية اللجوء إلى الله تعالى عند الشدائد
٠٨:٢٩:٠٨ ص، الثلاثاء، ٢٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٤ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح أستاذ الفقه في كلية الشريعة بجامعة الإمام ورئيس الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، أهمية لجوء العبد المؤمن إلى الله عز وجل عند الشدائد.

اللجوء إلى الله عند الشدائد

وأضاف في مقطع فيديو نشره على حسابه في “تويتر”، أنه من خلال قراءة قصة يوسف عليه السلام يتضح أن العبد عند الشدائد ينبغي أن يلجأ إلى الله، فسيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام أصابه حزن شديد لدرجة أنه عمي من شدة الحزن على فقد ابنه الذي أحبه وتعلق به تعلقًا شديدًا، لكنه لجأ إلى الله، وقال لبنيه ومَنْ حوله: ” إنما أشكو بثي وحزني إلى الله”.

وأكد أن يعقوب عليه السلام قال حال حزنه: ” فصبر جميل”، وأن الصبر الجميل هو الصبر الذي لا يشتكي فيه الإنسان إلا إلى الله، وقال: “والله المستعان على ما تصفون” مستعينا بالله وحده.

وأشار إلى أنه على العبد المسلم عند الشدائد أن يستعين بالله، فهو نعم المعين ونعم المولى ونعم النصير، وأنه وحده هو كاشف الغم، وفارج الكرب، وأرحم بعبده من الأم بولدها.

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الكلمات الدلالية:
الخثلان الشدائد اللجوء إلى الله الهم والحزن قصة يوسف يعقوب

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