هاشتاق “صلاة الفجر” يتصدر الترند.. ومغردون: “تُنير وجهك وتُصلح دربك”

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تصدر هاشتاق “صلاة الفجر” الترند في المملكة، صباح اليوم الثلاثاء، وسط دعوات تحث على أهمية أداء الصلاة في وقتها وفي جماعة لما لها من فضل عظيم عند الله.

وقال أحد المغردين: -“صلاة الفجر تُنير وجهك، و تُصلح دربك، وتُيسّر عملك، وتجعلك فى ذمّة الله، اللهُم أعنّا على قيامها دومًا”.

وأضاف آخر: “تنفرد صلاة الفجر بأذان مختلف: الصلاة خيرٌ من النوم”.. إنه اختبار الصدق مع الله، اختبار الوفاء بالعهد، فكن بها من الفائزين”.

صلاة الفجر اصطفاء من الله

وتابع ثالث: “عندما يوفقك اللّه لأداء صلاة الفجر فاعلم أنه اصطفاك ممن حولك، من النائمين والغافلين.. فهي نعمة تستحق الشكر، وهذه أفضل بداية ليومك”.

وقال مغرد في فضل الصلاة عمومًا: “من يعاني نفسيًا من سرعة الانفعال والهموم والقلق، اضبط صلاتك تنضبط انفعالاتك.. يقول الله عز وجل : “إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً. إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً، إِلَّا الْمُصَلِّينَ”.

وصلاة الفجر من الصلوات التي يجب الحرص على أدائها خاصة وأن لها دلالة قوية على تعلق الفرد بربه وحرصه على تلبية النداء حتى في عز نومه.

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