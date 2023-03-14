وفد رسمي كويتي يفحص مساكن الحجاج في مكة

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية الكويتية، أن وفدًا من وزارة الصحة وقوة الإطفاء العام باشر أعماله للكشف على مساكن حجاج الكويت لموسم حج هذا العام في مكة المكرمة.

ووصل الوفد إلى مكة المكرمة يوم السبت الماضي، ومن المقرر أن يباشر مهامه حتى 17 مارس الجاري.

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التأكد من ملاءمة مساكن الحجاج

وقال مدير إدارة الاعلام بالوزارة، الدكتور أحمد العتيبي، إن الوفد يعمل على التأكد من ملاءمة مساكن الحجاج ومطابقتها لشروط إسكان الحجاج بما يضمن سلامتهم.

وأضاف، أن الوفد يواصل أعماله على فترتين صباحية ومسائية لفحص جميع المساكن المخصصة من قبل حملات الحج الكويتية البالغ عددها 56 حملة موزعة على عدة فنادق وعمارات سكنية في مكة المكرمة.

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آخر الاستعدادات لموسم الحج

وأشار إلى أنه سيتم اجراء لقاءات مع عدد من المسؤولين السعوديين ومسؤولي شركة مطوفي حجاج الدول العربية للوقوف على آخر الاستعدادات التي تتخذها المملكة لتسهيل أمور ضيوف الرحمن.

وأفادت صحيفة “القبس”، ان الوفد لم يرصد ملاحظات تذكر بسبب تأجير أغلب الحملات للفنادق.