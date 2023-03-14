“البلدية”: الترخيص لـ 9 أنشطة متنقلة بينها الصيانة والحلاقة

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كشف المتحدث باسم وزارة الشؤون البلدية والقروية، سيف السويلم، عن إصدار تراخيص تجارية متنقلة للأنشطة إلكترونيًا عن طريق موقع بلدي لتقديم الخدمات.

وأضاف أن ذلك يأتي عبر مركبات يتم الاشتراك في ترخيصها (المرور، وهيئة المواصفات والمقاييس والجودة، ووزارتا التجارة والموارد البشرية، وجهات أخرى).

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أنشطة الصيانة المنزلية

وشملت الأنشطة الصيانة المنزلية (سباكة، كهرباء، تكييف وتبريد)، صيانة الأجهزة الإلكترونية (الحاسب الآلي)، صيانة الجوالات.

بينما شملت الصيانة الخفيفة للسيارات (الكهرباء والميكانيكا)، إصلاح الإطارات، غسل السيارات غير البستم، تبديل زيوت السيارات، تأجير الدراجات الهوائية، ونشاط الحلاقة للرجال والأطفال.

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3 أنواع من الآليات

وحددت وزارة البلديات 3 أنواع من الآليات لممارسة الأنشطة المتنقلة كالمركبة والمقطورة ونصف المقطورة.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، أن إصدار تصريح للمركبة المتنقلة مرتبط بالمنشأة التجارية.

أما الفرد فيصدر له ترخيص مستقل للمركبة.

وبيّن أن نطاق الأنشطة المتنقلة مرتبط بالأمانة المصدرة للترخيص.

ويحق للأفراد فقط ممارسة النشاط في نطاق أمانة أخرى في حال موافقة الأمانة المستهدفة.

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تخصيص مواقع للأنشطة التي تتطلب بيع منتجات

واستدرك، مع ملاحظة أن الوزارة تخصص للأفراد مواقع للأنشطة التي تتطلب بيع منتجات، أما في ما يخص الأنشطة التي تندرج تحت الخدمات والصيانة فلا يتم تخصيص مواقع لهم.

ويحق لهم تقديم الخدمات للمستفيدين في الموقع الذي يتواجد به المستفيد.

وعن وجود أنشطة أخرى إضافية لتلك الأنشطة أشار المتحدث إلى أن الوزارة تعمل على تطوير الاشتراطات التجارية المتنقلة، منوهًا أنها تعمل على تغطية 117 نشاطًا تجاريًا في المستقبل.