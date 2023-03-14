لليوم الثاني.. السيول تجري وتغرق أحياء المزاحمية غرب الرياض

تواصل – فريق التحرير:

لليوم الثاني علي التوالي، ملأت مياه السيول والأمطار شوارع وطرقات محافظات منطقة الرياض، الأمر الذي أعاق الحركة التي توقفت بسبب موجة من الطقس المتقلب.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف أغرقت مياه الأمطار والسيول الجارية الشوارع والطرقات حتى سبحت فيها السيارات بالمزاحمية غرب الرياض.

أمطار وسيول مصحوبة برياح نشطة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أوضح المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة تتهيأ لهطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

وأضاف أن الأمطار تكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك والرياض يمتد إلى الأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة.

هطول أمطار رعدية متوسطة

في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من منطقة الرياض خاصة الجنوبية منها.

أمطار وسيول تستمر حتى الخميس

وحذر من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحبها رياح نشطة السرعة قد تصل إلى أكثر من 50 كيلو متر في الساعة مثيرة للغبار تؤدي لتدنٍ في الرؤية الأفقية.

وقال إن تساقط البرد وجريان السيول يستمران حتى يوم الخميس المقبل على معظم محافظات منطقة عسير والباحة وحائل والقصيم ونجران وجازان وأجزاء من مناطق مكة المكرمة، الرياض والشرقية.

ضرورة توخي الحيطة والحذر

وأهاب المركز بالجميع ضرورة توخي الحيطة والحذر ومتابعة معلومات الطقس عبر خدماته الاتصالية وقنواته الإعلامية وإتباع تعليمات الجهات المعنية.

اقرأ أيضًا:

تحذير من “الدفاع المدني” بخصوص أمطار غزيرة

حتى الخميس.. ;الأرصاد: استمرار هطول أمطار غزيرة على معظم مناطق المملكة

منها “مكة والرياض والباحة”.. تنبيه متقدم: أمطار غزيرة على هذه المناطق