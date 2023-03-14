 4 أهداف لتعزيز الأمن العقاري.. و3 طموحات لرقمنة الأرشيف

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أظهرت نتائج التقرير السنوي لبرنامج التحول الوطني، أبرز المنجزات التي تحققت في 2022م، عن رقمنة الثروة العقارية في المملكة بنهاية 2022م.

وأوضح أنه تمت رقمنة أكثر من 120 وثيقة عقارية وأكثر من 200 ألف مستفيد من الإفراغ الإلكتروني، وأكثر من 15 مليار ريال حصيلة عمليات الإفراغ العقاري الإلكتروني.

4 أهداف لتعزيز الأمن العقاري

وأكد التقرير السنوي، أن المملكة سعت لتعزيز الأمن العقاري ضمن برنامج مبادرة رقمنة الثروة العقارية التي تهدف إلى ما يلي :

1- رقمنة كافـة الوثائق العقارية مـن خلال أرشفتها بمسحها ضوئيًا وقولبة بياناتها إلكترونيًا مـن خلال معامل مركزية

2- تطوير كافة الإجراءات والنماذج المتعلقة بالمبادرة

3- إتاحة خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني على مدار الساعة عبر بوابة ناجـز، وفق خطوات بسيطة وميسرة، تتيح للبائع والمشتري إكـمال إجـراءات الإفـراغ

4- الاتفاق على تفاصيل المبايعة بشكل آلي دون الحاجة لاعتماد مـن كاتب عدل أو موثق.

3 أهداف لرقمنة الأرشيف

كما تسهم أعمال رقمنة أرشـــيف الثروة العقارية فيما يلي :

1- توفير الحماية من الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية والأخطاء البشرية كالتلاعب والتزويـر، والتلف.

2- تحسين أداء التوثيق العقاري.

3- تقليل النفقات التشغيلية لإدارة وحفظ الثروة العقارية.

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