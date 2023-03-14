إقبال كبير.. هذه العمرة غير متاحة في رمضان

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شهد أداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان، إقبالاً كبيرًا من جانب المواطنين والمقيمين.

ورصدت صحيفة “عكاظ”، تزايد الإقبال على تطبيق “نسك” الإلكتروني لحجوزات أداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان القادم.

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عمرة الـ 13 يومًا

وفيما شهدت عمرة الـ 6 أيام ازدحامًا مرتفعًا، و7 أيام ازدحامًا متوسطًا، و3 أيام ازدحامًا خفيفًا، أظهر التطبيق عدم وجود إمكانية للحجوزات في 13 يومًا في رمضان بما فيها العشر الأواخر.

800 ألف معتمر من خارج المملكة

وصرح وكيل وزارة الحج والعمرة المساعد لشؤون العمرة، عبدالرحمن شمس أمس بأن عدد المسجلين في منصة نسك للعمرة من خارج المملكة في شهر رمضان بلغ قرابة 800 ألف شخص حتى هذه اللحظة.

وفعّلت الوزارة ممثلة في وكالة الوزارة لشؤون الزيارة، تشغيل محطتي مركز حجاج ومعتمري البر، ومحطة مراقبة التفويج بطريق الهجرة، فضلًا عن تشغيل 4 مراكز لإرشاد المعتمرين والزوار.

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وقالت الوزارة إن ذلك يأتي استعدادًا للزيادة المتوقعة في أعداد المعتمرين والزوار خلال شهر رمضان المبارك.

يُذكر أن وزارة الحج والعمرة أتاحت الحجوزات لأداء مناسك العمرة قبل وقت مبكر من دخول الشهر الفضيل للتسهيل على المواطنين والمقيمين.