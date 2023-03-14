خدمة اليوم.. 5 خطوات للتقييم الذاتي للمؤسسات والمنشآت الصحية

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، اليوم، لقرائها الكرام، خطوات للتقييم الذاتي للمؤسسات والمنشآت الصحية حيث أوضحت وزارة الصحة أن هذه الخدمة هي خدمة معتمدة.

وأضافت أن الخدمة تهدف إلى التعريف بحقوق المؤسسات الصحية الخاصة في أنظمة ومعايير وزارة الصحة، والإجراءات التصحيحية الواجب اتخاذها لرفع مستويات الجودة والسلامة في الخدمة الصحية المقدمة.

وأكدت أن الخدمة تعزز مفهوم الرقابة الذاتية لدى المؤسسات الصحية الخاصة والمنشآت الصيدلانية، وتوثق الخدمة من خلال منصة صحة، معلومات السجل التجاري للمنشأة من خلال وزارة التجارة، بالإضافة إلى توثيق معلومات الترخيص الطبي من خلال خدمة الرخص الطبية للمنشآت من وزارة الصحة، عبر عدد من الخطوات:

الخطوات

1 – يسجل ممثل المنشأة الدخول إلى منصة صحة، ومن ثم خدمة التقييم الذاتي للمنشآت الصحية.

2 – يختار ممثل المنشأة التقييم التابع والمتوافق مع نوع المنشأة بعد التكامل الإلكتروني مع وزارة التجارة، من خلال التحقق من معلومات السجل التجاري، وكذلك وزارة الصحة من خلال التحقق من الترخيص الطبي من خلال خدمة ترخيص المنشآت الصحية.

3 – يقارن ممثل المنشأة حالة المنشأة مع المعايير الظاهرة في التقييم التابع لنوع المنشأة ويحدد ما تم استيفاؤه منها.

4 – يسلّم ممثل المنشأة التقييم بحيث يحدد النظام، وبشكل آلي ومباشر، المعايير الواجب على المنشأة العمل عليها لتفادي الغرامة.

5 – تُعرض المخالفات بناءً على التقييم، وتُعرض خطورة المخالفة لكي يتضح للمنشأة أهمية الإجراءات التصحيحية الواجب إنجازها.

خدمة العملاء

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم “011 212 5555 – 937″، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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