الكويت وإيران تبحثان ترسيم حدودهما البحرية “وفق القانون الدولي”

تواصل – فريق التحرير:

بحثت الكويت وإيران، ترسيم حدودهما البحرية، وسط تأكيدات أن يتم ذلك بـ”الشكل الذي يتوافق مع قواعد القانون الدولي”.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة القانونية للبلدين، في طهران، مساء الاثنين، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.

وأفادت الوكالة بأن “اللجنة القانونية المشتركة بين البلدين عقدت أعمالها اليوم الاثنين في العاصمة الإيرانية طهران”.

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ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين

وترأس الجانب الكويتي بالاجتماع نائب وزير الخارجية السفير منصور العتيبي، في حين ترأس الجانب الإيراني نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية السفير رضا نجفي.

وبحث الجانبان “مسألة ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين، والتأكيد على ضرورة حسم هذا الأمر بالشكل الذي يتوافق مع قواعد القانون الدولي”، بحسب الوكالة، دون تفاصيل أكثر.

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سبل تعزيز العلاقات وتطويرها

وكان العتيبي بحث أيضًا مع نائب وزير الخارجية الإيراني السفير علي باقري كني “سبل تعزيز العلاقات وتطويرها”، خلال جلسة المشاورات السياسية بين البلدين، وفق المصدر نفسه.

وتأتي هذه التطورات بعد 3 أيام من اتفاق المملكة وإيران في بكين، على عودة العلاقات الدبلوماسية المقطوعة منذ عام 2016، في غضون شهرين.

وفي أغسطس الماضي، أعادت الكويت سفيرها لدى إيران، بعد سنوات من سحبه تضامنًا مع قرار السعودية في 2016.

وحسب تقارير إعلامية، فإن مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين الكويت وإيران متوقفة منذ أكثر من 10 سنوات، بسبب خلافات بشأن المرجعية التي ستعود إليها المفاوضات.

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