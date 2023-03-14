رئيس غرفة الرس: امتثلنا لقرار المحكمة وسدّدنا مستحقات الأمين السابق

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أكد رئيس الغرفة التجارية في الرس، فايز ذعار الحربي، أن الغرفة امتثلت لقرار محكمة التنفيذ ببريدة، وسددت بالفعل المبلغ المالي المحكوم به لصالح أمين الغرفة السابق.

الغرفة سدّدت مستحقات الأمين السابق

وأوضح الحربي لـ”عكاظ” أنه تم تعميد محاميها بمراجعة التنفيذ للحصول على فاتورة السداد، مؤكدًا أن الحجز على أموال الغرفة التجارية بالرس لم يحدث، إذ إن الغرفة سددت المبلغ دون الحاجة لإجراءات التنفيذ القضائي.

وتابع أنه وفقاً للمادة 16 من نظام التنفيذ فإن الحجز حال حدوثه يكون بمقدار ما يفي السند، فضلاً عن أن الموجودات المالية البنكية للغرفة كافية ومستقرة ولله الحمد.

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اتباع الإجراءات النظامية

وبيّن رئيس غرفة الرس، أن قرار إنهاء خدمات الأمين السابق، جرى اتخاذه وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة بالغرفة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأضاف أن هذه ما أكدته المحكمة العمالية بنظامية الإجراءات، ما يسقط المطالبة بالعودة للعمل التي قدمها الأمين السابق.

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الحرص على مصالح المنتسبين والعملاء

وأضاف أن الغرفة لم تتلقَ الإشعار الخاص بحكم التنفيذ في حينه، وعلمت به منشوراً في وسائل الإعلام فور صدوره.

وشدد على أن الغرفة التجارية في محافظة الرس حريصة على مصالح وأموال المنتسبين لها وجميع منسوبيها وعملائها، وتسعى إلى حماية وتطوير قطاع الأعمال في المحافظة.

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القطاع الخاص شريك في التنمية البشرية

وأكد على أن القطاع الخاص يعتبر شريكاً مبادراً في التنمية البشرية والمالية.

فضلاً عن الإسهام في تطوير تنمية الاقتصاد الوطني والمحلي، خصوصاً داخل محافظة الرس.

وقال إن ذلك يأتي بالتعاون والتنسيق مع قطاع الأعمال وخدمة رجال الأعمال.

وكذلك والتعاون مع القطاع الحكومي وجميع الجهات ذات العلاقة في إطار التوجهات العامة.