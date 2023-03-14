طيران الرياض: تلقينا 60 ألف طلب توظيف.. وسنعمل في غضون عامين

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الرئيس التنفيذي لـ طيران الرياض، توني دوغلاس، أن الشركة ستنطلق في العمل خلال عامين، وستكون أول ناقل في العالم ذات طابع رقمي.

60 ألف سيرة ذاتية

وكشف دوغلاس أن الشركة تلقت 60 ألف سيرة ذاتية من الراغبين في العمل منذ إطلاق الموقع الإلكتروني للشركة.

اقرأ أيضًا:

ربط المملكة مع 100 وجهة دولية.. خطط جديدة لـ “طيران الرياض”

طيران الرياض يبدأ العمل خلال عامين

وقال دوغلاس في مقابلة مع قناة العربية إن الناقل الوطني الجديد سوف يكون في حالة جاهزية للعمل والتشغيل خلال عامين، موضحاً أنه خلال الجدول الزمني المعد للإطلاق والتشغيل ستخلق الشركة عدداً كبيراً من الوظائف.

أول ناقل في العالم ذات طابع رقمي

وأشار إلى أن شركة الطيران ستكون أول ناقل في العالم ذات طابع رقمي لخدمة العملاء وتجربة المسافرين.

نوع الطائرات

وردًا على تقارير صحفية حول إبرام الشركة لصفقة شراء طائرات من بوينغ، أوضح أنه سيتم الإعلان خلال الفترة القصيرة القادمة عن نوع الطائرات التي ستتعاقد الشركة لشرائها.

اقرأ أيضًا:

ولي العهد يعلن تأسيس صندوق الاستثمارات العامة لـ “طيران الرياض”

100 وجهة محلية وإقليمية وعالمية

وأضاف: «ستربط الشركة الرياض بأكثر من 100 وجهة محلية وإقليمية وعالمية». وقال «نشعر بالفخر لأننا نقوم بربط دول العالم بالمملكة”.

أسعار التذاكر

وقال بالنسبة للسعر المتوقع لأسعار التذاكر، قال دوغلاس، إن الطيران التجاري له سمة تنافسية في المنطقة، وهناك الكثير من العوامل التي تؤثر على أسعار التذاكر بما في ذلك التكلفة والطريقة التي تقوم من خلالها طرح خدمات هذه الخطوط.

وتابع: “الشركة ستقدم خدمات كاملة من فئة 5 نجوم بجودة عالمية وسط زيادة المنافسة، لأنه من الضروري أن تقدم الشركة قيمة حقيقية بقطاع الطيران التجاري”.

75 مليار ريال

ويأتي تأسيس “طيران الرياض” تماشيًا مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لإطلاق إمكانات القطاعات الواعدة محليًا لدعم تنويع الاقتصاد.

ومن المتوقع أن تسهم شركة “طيران الرياض” في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة بقيمة تصل إلى 75 مليار ريال، إضافة إلى استحداث أكثر من 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وتعد شركة “طيران الرياض” ومطار الملك سلمان الدولي ضمن أحدث استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في قطاع الطيران.

وسيأتي ذلك بهدف رفع الاستدامة المالية لمنظومة قطاع الطيران، وتعزيز تنافسيتها عالميًا تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.