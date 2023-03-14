تشير لأمراض خطيرة.. طبيب يحذر من تنميل القدمين عند الاستيقاظ

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يعاني بعض الأشخاص عند الاستيقاظ صباحًا من تنميل القدمين، لدرجة قد تجعلهم غير قادرين على ترك السرير والوقوف عليهما، وقد يتعامل معه البعض بدون اهتمام، إلا أنه قد يشير إلى إصابة الشخص بأمراض خطيرة.

تنميل القدمين علامة على الإصابة ببعض الأمراض

وحذر الدكتور أحمد كامل، أستاذ جراحة المخ والأعصاب بكلية طب قصر العيني، من تكرار الشعور بتنميل القدمين عند الاستيقاظ من النوم، لأنه عادةً ما يكون علامة تحذيرية على الإصابة ببعض الأمراض.

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الضغط على الأعصاب

وقال كامل إن تنميل القدمين عند الاستيقاظ قد يدل على تعرض الأعصاب الموجود في الأطراف السفلية لضغط شديد، قد يكون ناتجًا عن اتخاذ الجسم وضعية خاطئة أثناء النوم.

اعتلال الأعصاب المحيطي

وأضاف أستاذ جراحة المخ أن اعتلال الأعصاب المحيطي من أبرز الأمراض التي يكشف عنها تنميل القدمين عند الاستيقاظ من النوم، خاصةً إذا كان المريض مصابًا بداء السكري.

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مرض السكري

وبحسب موقع “Healthline”، يسبب السكري تنميل وألم في القدمين، نتيجة لارتفاع سكر الدم وتأثيره بشكل سلبي على الأعصاب الطرفية، حيث يؤدي إلى إصابتها بالالتهاب أو التلف.

تغير القدم إلى اللون الأزرق أو الأرجواني

وأشار كامل إلى وجود علاقة بين عدم الشعور بالقدم عند الاستيقاظ وتغيرها إلى اللون الأزرق أو الأرجواني وانخفاض تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى الجزء السفلي من الجسم.

وقلة التروية الدموية الواصلة للأطراف غالبًا ما تحدث عند الإصابة بالشريان المحيطي، وهو مرض تكون فيه شرايين اليدين والقدمين ضيقة، وفقًا لموقع “Medical News Today”.

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أصحاب أمراض المناعة الذاتية

وأكد أن أصحاب أمراض المناعة الذاتية، مثل مرضى التهاب المفاصل الروماتويدي، من الفئات الأكثر عرضة أيضًا للشعور بتنميل القدمين أثناء النوم وعند الاستيقاظ.

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أهم أسباب تنميل القدمين

علاوة على ذلك، هناك أسباب أخرى لتنميل القدمين عند الاستيقاظ، حددها موقع “Healthgrades” في العوامل التالية:

– تجلط الأوردة العميقة.

– التصلب المتعدد.

– الألم العضلي الليفي.

– قضمة الصقيع.

– قصور نشاط الغدة الدرقية.

– إدمان الكحوليات.

– السكتة الدماغية.

– إصابات النخاع الشوكي.

– ورم في النخاع الشوكي.

– التهاب النخاع.

– الذئبة الحمامية.

ووجّه أستاذ جراحة المخ والأعصاب كل من يشعر بالأعراض السابقة بزيارة الطبيب فورًا، لتحديد سببه على وجه الدقة، بالفحوصات التصويرية والتحاليل، ومن ثم الحصول على العلاج المناسب.