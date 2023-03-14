“الأرصاد” يتوقع هطول الأمطار وجريان السيول على الرياض ومكة و10 مناطق

تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة تتهيأ لهطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

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أمطار وسيول مصحوبة برياح نشطة

وأوضح المركز أن الأمطار تكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، وتبوك، يمتد الى الأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة.

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تساقط الثلوج

كما لا يستبعد تساقط الثلوج على أجزاء من مرتفعات (جبل اللوز- علقان)، يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من تلك المناطق، يمتد تأثير الانخفاض على أجزاء من منطقة حائل.

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هطول أمطار وسيول

في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة تؤدي الى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.

كذلك على أجزاء من منطقة الرياض خاصة الجنوبية منها، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

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البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-34 كم/ساعة.

تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع السحب الرعدية على الجزء الشمالي.

وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30كم/ساعة على الجزء الشمالي.

وشمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة يصل إلى 45كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزئيين الأوسط والجنوبي.

وارتفاع الموج خفيف الموج ومائج مع تكون السحب الرعدية على الجزئيين الأوسط والجنوبي.