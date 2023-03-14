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إنتاج 1962.. بيع سيارة فيراري 250 GT SWB كاليفورنيا سبايدر بمبلغ ضخم (صور)
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إنتاج 1962.. بيع سيارة فيراري 250 GT SWB كاليفورنيا سبايدر بمبلغ ضخم (صور)

إنتاج 1962.. بيع سيارة فيراري 250 GT SWB كاليفورنيا سبايدر بمبلغ ضخم (صور)

إنتاج 1962.. بيع سيارة فيراري 250 GT SWB كاليفورنيا سبايدر بمبلغ ضخم (صور)
٠٤:٢٥:٤٧ ص، الثلاثاء، ٢٢ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٤ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

سحبت سيارة فيراري 250 GT SWB كاليفورنيا سبايدر إنتاج عام 1962، البساط من جميع أنواع السيارات حول العالم، وذلك بعد بيعها بـ 18 مليونًا و40 ألف دولار أمريكي، خلال أسبوع جمع السيارات في فلوريدا الأمريكية.

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بيع سيارة فيراري 250 GT SWB كاليفورنيا سبايدر بـ 18 مليون دولار

8 خصائص فريدة لسيارة فيراري

وتحمل سيارة فيراري 250 GT SWB عدة خصائص فريدة، منها:

  • أنها واحدة من 37 إصدارًا فقط من ذلك الطراز.
  • تم صناعتها بين عامي 1960 حتى 1963.
  • يملك هذا الطراز طلاء من نوع “Azzurro Metallizzato” الفريد.
  • مصابيح أمامية مغطاة.
  • زجاج أمامي مائل للخلف.
  • مزيج داخلي من الجلد الطبيعي.
  • مقاعد مميزة.
  • سقف قابل للطي خفيف الوزن.

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بيع سيارة فيراري 250 جي تي إس دبليو بي كاليفورنيا سبايدر مقابل 18 مليون دولار - بوابة الاخبار -

مواصفات سيارة فيراري

وأكثر ما يميز السيارة لونها الخارجي النادر، الذي ظهر فقط في عدد محدود من طرازات “بينينفارينا” ذات هيكل 250 جي تي ألتس.

وتحمل السيارة هيكلاً رقم “3099”، وتملك محرك فيراري V12 سعة 3.0 لتر مع ناقل حركة يدوي رباعي السرعات، مجهز بعجلات بوراني ومكربنات واسعة.

وبيعت السيارة من قبل مقابل 2400 دولار عام 1971 إلى عشاقي فيراري “تشارلز بيتز” و”فريد بيترز” في منطقة سان بيدرو في لوس أنجلوس، وقد وجدوها بالصدفة خلال بحثهما عن قطع غيار لسيارة من نوع “بورشه”.

وأعيد تطوير السيارة بعد أن تضررت في حادث في سبعينيات القرن الماضي، حيث تم تشذيب مقصورتها الداخلية وتغيير بعض القطع بها.

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بيع سيارة فيراري 250 جي تي إس دبليو بي كاليفورنيا سبايدر مقابل 18 مليون دولار - بوابة الاخبار -

بيع سيارة فيراري 250 جي تي إس دبليو بي كاليفورنيا سبايدر مقابل 18 مليون دولار - بوابة الاخبار -

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