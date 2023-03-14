بينهم دولتان عربيتان.. أفضل 20 شركة طيران آمنة حول العالم في 2023

تواصل – فريق التحرير:

تتنافس شركات الطيران حول الأفضل في العالم من حيث السلامة والابتكار والطائرات الجديدة، وفي هذه الإطار احتلت دولتان عربيتان مركزين ضمن المراكز الخمسة الأولى على قائمة موقع تصنيف الخطوط الجوية AirlineRatings لأفضل 20 شركة طيران.

وبينما احتلت كانتاس الأسترالية المركز الأول، جاءت شركة الاتحاد للطيران (الإمارات)، والخطوط الجوية القطرية (قطر) في المركزين الثالث والرابع على التوالي، وتليهم طيران الإمارات في المركز السابع.

اقرأ أيضًا:

ربط المملكة مع 100 وجهة دولية.. خطط جديدة لـ “طيران الرياض”

8 بيانات للتقييم

يقوم موقع تصنيف الخطوط الجوية بتقييم البيانات التي تشمل: عمر أسطول شركات الطيران، وتقييمات تدريب الطيارين، وربحية الشركات، ومبادرات السلامة، وعمليات التدقيق من الهيئات الإدارية، وإجراءات كوفيد-19، وبالطبع الحوادث على مدى السنوات الخمس الماضية، و“الحوادث الخطيرة” على مدار العامين الماضيين.

وقال رئيس تحريرAirlineRatings ، جيفري توماس: “يسلط التقرير الضوء على شركات الطيران المتميزة التي تحتل موقع الصدارة في مجال السلامة والابتكار وإطلاق طائرات جديدة. هوامش الأمان بين أفضل 20 شركة طيران صغيرة جدًا وجميع شركات الطيران المعلقة”.

وأضاف: “جميع شركات الطيران تتعرض لحوادث كل يوم، والعديد منها يتعلق بالطائرات أو صناعة المحركات، وليست مشاكل تشغيلية لشركات الطيران. إن الطريقة التي يتعامل بها طاقم الرحلة مع هذه الحوادث هي التي تميز بين شركة الطيران الجيدة من حيث الأمان من شركة الطيران غير الآمنة”.

اقرأ أيضًا:

ولي العهد يعلن تأسيس صندوق الاستثمارات العامة لـ “طيران الرياض”

أفضل 20 شركة طيران آمنة حول العالم في 2023

وفيما يلي نستعرض أفضل 20 شركة طيران آمنة حول العالم في 2023:

1 – كانتاس

الدولة: استراليا

متوسط عمر الأسطول: 14 سنة

ترتيب عام 2022: 7

2 – طيران نيوزيلندا

الدولة: نيوزيلندا

متوسط عمر الأسطول: 8.7 سنة

الترتيب 2022: 1

3 – طيران الاتحاد

الدولة: الإمارات العربية المتحدة

متوسط عمر الأسطول: 7.1 سنة

ترتيب عام 2022: 2

4 – الخطوط الجوية القطرية

الدولة: قطر

متوسط عمر الأسطول: 8.2 سنة

ترتيب عام 2022: 3

5 – الخطوط الجوية السنغافورية

الدولة: سنغافورة

متوسط عمر الأسطول: 7.1 سنة

ترتيب عام 2022: 4

6 – طيران تاب البرتغالي

دولة: البرتغال

متوسط عمر الأسطول: 9 سنوات

ترتيب عام 2022: 5

7 – طيران الإمارات

الدولة: الإمارات العربية المتحدة

متوسط عمر الأسطول: 9.2 سنة

ترتيب عام 2022: 20

8 – خطوط ألاسكا الجوية

الدولة: الولايات المتحدة

متوسط عمر الأسطول: 9 سنوات

ترتيب عام 2022: 8

9 – إيفا إير

الدولة: تايوان

متوسط عمر الأسطول: 8 سنوات

ترتيب عام 2022: 9

10 – فيرجن أستراليا/ أتلانتيك

الدولة: أستراليا / المملكة المتحدة

متوسط عمر الأسطول: 23.4 / 6.8 سنة

ترتيب 2022: 10

اقرأ أيضًا:

بالفيديو.. رئيس “الطيران المدني”: رفع قدرات مطار الأحساء لاستيعاب مليون مسافر سنويا

11 – خطوط كاثي باسيفيك الجوية

الدولة: هونج كونج

متوسط عمر الأسطول: 10.5 سنة

ترتيب عام 2022: 11

12 – خطوط هاواي الجوية

الدولة: الولايات المتحدة

متوسط عمر الأسطول: 11.5 سنة

ترتيب 2022: 12

13 – الخطوط الجوية الاسكندنافية

الدولة: السويد

متوسط عمر الأسطول: 8.9 سنة

ترتيب 2022: 6

14 – يونايتد ايرلاينز

الدولة: الولايات المتحدة

متوسط عمر الأسطول: 16.8 سنة

ترتيب عام 2022: 19

15 – لوفتهانزا/ المجموعة السويسرية

دولة: ألمانيا

متوسط عمر الأسطول: 13 سنة

ترتيب عام 2022: 14

16 – فينير

الدولة: فنلندا

متوسط عمر الأسطول: 12.4 سنة

ترتيب عام 2022: 15

17 – الخطوط الجوية البريطانية

الدولة: المملكة المتحدة

متوسط عمر الأسطول: 13.6 سنة

ترتيب عام 2022: 17

18 – الخطوط الجوية الملكية الهولندية KLM

دولة: هولندا

متوسط عمر الأسطول: 13.1 سنة

ترتيب عام 2022: 16

19 – أمريكان إيرلاينز

الدولة: الولايات المتحدة

متوسط عمر الأسطول: 12.4 سنة

ترتيب عام 2022: 13

20 – خطوط دلتا الجوية

الدولة: الولايات المتحدة

متوسط عمر الأسطول: 14.7 سنة

ترتيب عام 2022: 18